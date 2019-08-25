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25 серпня 2019, неділя, 23:29 7
Зовнішня політика 2019-08-26T00:15:01+03:00
Українські Новини
МЗС України не визнав так звані вибори в Абхазії

МЗС України не визнав так звані вибори в Абхазії

Україна не визнає так звані президентські вибори на території Абхазії (Грузія), проходять 25 серпня. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Україна не визнає ці фейкові "вибори" і розглядає їх як чергову провокаційну спробу Російської Федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованій грузинської території Абхазія. Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії", - йдеться в заяві Мзс.

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію до поваги і неухильного виконання норм і принципів міжнародного права і перегляду рішення про визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія.

25 серпня на території самопроголошеної Абхазії проходять "президентські вибори", в яких беруть участь 9 кандидатів. Голосування буде проходити на 152 виборчих дільницях. За даними ЦВК Абхазії, у виборах можуть взяти участь понад 118 тисяч виборців. Президент Абхазії обирається строком на п'ять років.

Нагадаємо, що в Абхазії ввели смертну кару за розповсюдження наркотиків.

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