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25 серпня 2019, неділя, 19:54 4
Суспільство 2019-08-25T19:58:41+03:00
Українські Новини
В Одесі три сотні людей писали диктант з української мови

В Одесі три сотні людей писали диктант з української мови

Диктант в Одесі. Фото: Думська
Диктант в Одесі. Фото: Думська

Масовий диктант писали сьогодні біля пам'ятника Дюку в Одесі. Захід проходить вже четвертий рік поспіль в рамках "Вишиванкового фестивалю".

Як пише "Думська", свої знання перевіряли майже 300 осіб. Це були люди різних віків і професій — лікарі, журналісти, вчителі, школярі, юристи, державні службовці.

Перед початком диктанту всі учасники разом з координатором фестивалю Олесею Русиновою заспівали гімн України.

Текст диктанту створено на основі однієї із статей українського письменника Любка Дереша, який і провів диктант під назвою "Якими нам бути".

За словами письменника, текст диктанту не повинен викликати труднощі, оскільки він середнього рівня складності.

У минулому році диктант здавали 300 чоловік, а в позаминулому — 350. У цьому році рекорд побити не вдалося — зареєструвалися 293 учасника. Наймолодшому 9 років, а найстаршому — 84.

Автори робіт без помилок отримають призи від партнерів заходу.

Результати будуть відомі тільки завтра — вчителі одеських шкіл повинні перевірити всі роботи і опублікувати результати на сайті.

Як повідомляли Українські Новини, 9 листопада українці писали диктант національної єдності-2018. З 32779 учасників без помилок написали 311.

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