підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
25 серпня 2019, неділя, 17:00 7
Силові структури 2019-08-25T17:45:01+03:00
Українські Новини
Поліцейські відпустили на волю незаконно виловлені 600 тис. бичків і 10 тис. креветок

Поліцейські відпустили на волю незаконно виловлені 600 тис. бичків і 10 тис. креветок

Співробітники Національної поліції попередили незаконний вилов бичків і креветок на 1 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікацій поліції в Херсонській області, передають Українські Новини.

"Під час відпрацювання акваторії Національних парків співробітники відділення поліції в порту "Херсон" разом з колегами з Полтавської області поблизу о. Джарилгач виявили незаконні знаряддя лову", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, працівники поліції помітили і вилучили з води 40 креветочных мереж загальною довжиною 1 100 м.

Живі водні біоресурси, які перебували в знаряддях лову, а саме близько 600 000 креветок і 10 000 бичків, були випущені.

Таким чином, поліцейські попередили нанесення природному середовищу збитків на суму близько 1 млн гривень.

Затримання браконьєрів. Фото: facebook.com/khersonpolice.official/Затримання браконьєрів. Фото: facebook.com/khersonpolice.official/

На даний момент співробітники поліції встановлюють осіб, причетних до даного правопорушення для притягнення до відповідальності.

Більше новин про: Нацполіція Браконьєри

Архів
Новини
Затримання наркодилерів.
Під Києвом затримали постачальників амфетаміну курсантам "Десни" і ліквідували нарколабораторію 17:25
Затримання браконьєрів. Фото: facebook.com/khersonpolice.official/
Поліцейські відпустили на волю незаконно виловлені 600 тис. бичків і 10 тис. креветок 17:00
Невідомі відбили голову пам'ятника радянському партизану в Рівненській області 16:53
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
27 тис. туш свиней утилізовані через спалах АЧС у Львівській області 16:23
більше новин
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності 16:18
Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу 12:01
ДСА відкрила нове приміщення апеляційного адмінсуду в Одесі 11:31
Екс-голову НКРЕКП Вовка ніхто розшукувати не буде, - Москаль 11:48
більше новин
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
Трамп через держсекретаря привітав Україну з Днем незалежності 11:52
Медики зафіксували першу смерть від невідомої хвороби, яку пов'язують з вейпінгом 23:48
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
Перед Днем незалежності Порошенко повернувся з п'ятиденної риболовлі в Норвегії 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok