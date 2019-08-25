Поліцейські відпустили на волю незаконно виловлені 600 тис. бичків і 10 тис. креветок

Співробітники Національної поліції попередили незаконний вилов бичків і креветок на 1 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікацій поліції в Херсонській області, передають Українські Новини.

"Під час відпрацювання акваторії Національних парків співробітники відділення поліції в порту "Херсон" разом з колегами з Полтавської області поблизу о. Джарилгач виявили незаконні знаряддя лову", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, працівники поліції помітили і вилучили з води 40 креветочных мереж загальною довжиною 1 100 м.

Живі водні біоресурси, які перебували в знаряддях лову, а саме близько 600 000 креветок і 10 000 бичків, були випущені.

Таким чином, поліцейські попередили нанесення природному середовищу збитків на суму близько 1 млн гривень.

Затримання браконьєрів. Фото: facebook.com/khersonpolice.official/

На даний момент співробітники поліції встановлюють осіб, причетних до даного правопорушення для притягнення до відповідальності.