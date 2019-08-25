Невідомі відбили голову пам'ятника радянському партизану в Рівненській області

Невідомі 24 серпня відбили голову пам'ятника радянському партизану Миколі Приходько, який встановлено в центрі міста Здолбунів на Рівненщині. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Біля пам'ятника відсутній лише голова, інші його частини, включаючи постамент, не пошкоджені.

Ведеться розслідування.

Раніше місцеві жителі неодноразово збирали підписи з вимогою не проводити демонтаж пам'ятника.

Микола Приходько, уродженець Рівненської області входив в партизанський загін героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова, був його зв'язковим, загинув в 1943 році у віці 23 років.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі 11 лютого відбили голову пам'ятнику поету Тарасу Шевченку в Стрию (Львівська область).

Невідомі 2 грудня 2017 року зруйнували пам'ятник комуністичному діячеві Юрію Великановичу у Львові.

Невідомі 13 березня 2017 осквернили пам'ятник розстріляним у 1944 році поляків у селі Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область).