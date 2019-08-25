Невідомі відбили голову пам'ятника радянському партизану в Рівненській області

Невідомі 24 серпня відбили голову пам'ятника радянському партизану Миколі Приходько, який встановлено в центрі міста Здолбунів на Рівненщині. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.\r\nБіля пам'ятника відсутній лише голова, інші його частини, включаючи постамент, не пошкоджені.\r\nВедеться розслідування.\r\nРаніше місцеві жителі неодноразово збирали підписи з вимогою не проводити демонтаж пам'ятника.\r\nМикола Приходько, уродженець Рівненської області входив в партизанський загін героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова, був його зв'язковим, загинув в 1943 році у віці 23 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі 11 лютого відбили голову пам'ятнику поету Тарасу Шевченку в Стрию (Львівська область).\r\nНевідомі 2 грудня 2017 року зруйнували пам'ятник комуністичному діячеві Юрію Великановичу у Львові.\r\nНевідомі 13 березня 2017 осквернили пам'ятник розстріляним у 1944 році поляків у селі Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область).