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25 серпня 2019, неділя, 16:23 15
Події 2019-08-25T16:25:26+03:00
Українські Новини
27 тис. туш свиней утилізовані через спалах АЧС у Львівській області

27 тис. туш свиней утилізовані через спалах АЧС у Львівській області

26,943 тис. туш свиней утилізовані за станом на 25 серпня через спалахи африканської чуми (АЧС) на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

"Все облаштовано 7 котлованів для утилізації свиней, в 3 котлованах проводилось спалювання туш свиней, четвертий і п'ятий котлован підготовлені свиней тушами і горючими матеріалами для спалювання, всього закладено і утилізовано 26 943 туш", - йдеться в повідомленні.

У роботах з утилізації задіяні 241 чоловік та 31 одиниця техніки.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна державна адміністрація заявляє про відмінку 320 свиней від африканської чуми (АЧС) 16 серпня на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.

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