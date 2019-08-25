Молдавани на Chevrolet влетіли під фуру на Житомирській трасі: водій загинув, пасажири в реанімації

У неділю, 25 серпня під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП. Chevrolet на швидкості залетів під фуру. Внаслідок аварії водій легковика загинув, а пасажирів госпіталізували у важкому стані.\r\nДТП сталася близько 9:00 на 51 кілометрі траси Житомир-Київ. Про це Інформатор повідомляє з місця трагедії.\r\nЗа попередніми даними від поліції, в Chevrolet їхали громадяни Молдови. Фура стояла на аварійці, коли в неї на швидкості влетів легковик. Співробітниця придорожнього кафе, поблизу якого сталася аварія, розповіла, що брала замовлення у водія вантажного авто в момент ДТП. Сам водій фури стверджує, що вибіг з кафе, почув сильний удар, і побачив Chevrolet під фурою. Чоловік перебуває в шоковому стані.\r\nСмертельна ДТП під Києвом. Фото: Інформатор\r\nУ ДТП загинув водій легкового авто, а пасажирів госпіталізували у тяжкому стані. Причина аварії на даний момент невідома. Від Chevrolet практично нічого не залишилося. Автомобіль залишився без стекол та частини даху. Передня частина машини повністю зім'ята.\r\nНа місці ДТП працює наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Деталі трагедії встановлюються.\r\n