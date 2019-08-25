підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Молдавани на Chevrolet влетіли під фуру на Житомирській трасі: водій загинув, пасажири в реанімації
25 серпня 2019, неділя, 15:44 10
Події 2019-08-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Молдавани на Chevrolet влетіли під фуру на Житомирській трасі: водій загинув, пасажири в реанімації

Молдавани на Chevrolet влетіли під фуру на Житомирській трасі: водій загинув, пасажири в реанімації

У неділю, 25 серпня під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП. Chevrolet на швидкості залетів під фуру. Внаслідок аварії водій легковика загинув, а пасажирів госпіталізували у важкому стані.

ДТП сталася близько 9:00 на 51 кілометрі траси Житомир-Київ. Про це Інформатор повідомляє з місця трагедії.

За попередніми даними від поліції, в Chevrolet їхали громадяни Молдови. Фура стояла на аварійці, коли в неї на швидкості влетів легковик. Співробітниця придорожнього кафе, поблизу якого сталася аварія, розповіла, що брала замовлення у водія вантажного авто в момент ДТП. Сам водій фури стверджує, що вибіг з кафе, почув сильний удар, і побачив Chevrolet під фурою. Чоловік перебуває в шоковому стані.

Смертельна ДТП під Києвом. Фото: ІнформаторСмертельна ДТП під Києвом. Фото: Інформатор

У ДТП загинув водій легкового авто, а пасажирів госпіталізували у тяжкому стані. Причина аварії на даний момент невідома. Від Chevrolet практично нічого не залишилося. Автомобіль залишився без стекол та частини даху. Передня частина машини повністю зім'ята.

На місці ДТП працює наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Деталі трагедії встановлюються.

Більше новин про: смертельна ДТП ДТП з фурою ДТП з авто

Архів
Новини
Затримання наркодилерів.
Під Києвом затримали постачальників амфетаміну курсантам "Десни" і ліквідували нарколабораторію 17:25
Затримання браконьєрів. Фото: facebook.com/khersonpolice.official/
Поліцейські відпустили на волю незаконно виловлені 600 тис. бичків і 10 тис. креветок 17:00
Невідомі відбили голову пам'ятника радянському партизану в Рівненській області 16:53
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
27 тис. туш свиней утилізовані через спалах АЧС у Львівській області 16:23
більше новин
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності 16:18
Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу 12:01
ДСА відкрила нове приміщення апеляційного адмінсуду в Одесі 11:31
Екс-голову НКРЕКП Вовка ніхто розшукувати не буде, - Москаль 11:48
більше новин
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
Трамп через держсекретаря привітав Україну з Днем незалежності 11:52
Медики зафіксували першу смерть від невідомої хвороби, яку пов'язують з вейпінгом 23:48
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
Перед Днем незалежності Порошенко повернувся з п'ятиденної риболовлі в Норвегії 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok