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  • Кличка готують на роль "громовідводу" для команди Зе, яка не зможе знизити тарифи, - Цибулько
25 серпня 2019, неділя, 16:08 268
Політика 2019-08-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Кличка готують на роль "громовідводу" для команди Зе, яка не зможе знизити тарифи, - Цибулько

Кличка готують на роль "громовідводу" для команди Зе, яка не зможе знизити тарифи, - Цибулько

Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Команда президента Володимира Зеленського припинить тиск на мера Києва Віталія Кличко до початку опалювального сезону для того, щоб було на кого перекласти відповідальність за величезні тарифи.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Володимир Цибулько.

"До початку опалювального сезону швидше за все тиск Банкової на Кличка призупиниться, тому що команді Зе буде потрібен громовідвід, фігура на яку можна буде перекласти частину відповідальності за величезні тарифи, котрі Зе і його команда обіцяли суттєво знизити", – написав експерт.

На його думку це станеться через те, що "слуги народу" не зможуть виконати свої обіцянки та знизити тарифи.

"Знизити навряд чи поталанить, тому потрібен буде громовідвід. Як би не тішилися в Слузі народу електоральним результатам у Києві але до місцевих виборів апетити СН будуть суттєво применшені цілим рядом провалів на загальнонаціональному рівні, як вже провалена міжнародна політика", – пояснив політолог.

Втім він не виключив, що відбудеться новий етап тиску на Кличка, але вже через посади голів районних держадміністрацій.

"Новий етап тиску на Кличка зведеться до просування на посади голів РДА у Києві своїх людей, і тут може ситуація докорінно змінитися, оскільки почнуть працювати локальні інтереси. І саме від збереження на посаді Кличка залежатиме, чи підуть кияни "качати" осінню революційну ситуацію, адже починаючи з євробляхерів, коло невдоволених новою владою зростає, і це невдоволення стосується саме тих, хто з піною на губах боровся за перемогу Зе", – підкреслив Володимир Цибулько.

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