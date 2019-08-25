Екс-голову НКРЕКП Вовка ніхто розшукувати не буде, - Москаль

Екс-голову НКРЕКП Дмитра Вовка, якому НАБУ оголосила про підозру у справі "Роттердам+", ніхто не буде розшукувати. Про це заявив екс-голова Закарпатської облдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

На думку Москаля, якщо НАБУ спробує оголосити Дмитра Вовка в міжнародний розшук, кваліфікаційна комісія Інтерполу цього не допустить, тож його ніхто не розшукуватиме.

"Якщо вони (НАБУ – ред.) оголошують в Інтерпол, я думаю, що пан Вовк найде собі адвоката. Там є кваліфікаційна комісія в Інтерполі в Ліоні. І вона його зніме як орган, який незаконно існує абсолютно в Україні", - заявив Москаль.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк. 20 серпня Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокурора про заочний арешт Дмитра Вовка.

Раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк висловив думку, що ринковий підхід до ціноутворення на електроенергію, який забезпечувала формула "Роттердам+", не влаштовує бізнесмена Ігоря Коломойського тому, що йому потрібні пільгові тарифи для феросплавних заводів і гірничо-збагачувальних комбінатів, і він розраховує ці пільги знову отримати.