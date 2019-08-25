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25 серпня 2019, неділя, 11:23 164
Економіка 2019-08-25T12:00:02+03:00
Українські Новини
Формула "Роттердам+" стала "злочинною" після зміни влади, - Землянський

Формула "Роттердам+" стала "злочинною" після зміни влади, - Землянський

Введення формули "Роттердам+" схвалили західні партнери України та закордонні фінансові організації, але після зміни президента вона несподівано стала "злочинною". Про це заявив експерт з енергетичних питань Валентин Землянський у коментарі журналісту.

"Коли приходили великі експерти з Міжнародного валютного фонду чи Світового банку, вони казали: ой, як здорово, ой, як чудово, у вас тут прямо такий ринковий механізм ціноутворення, ми навіть не знаємо, як вам поаплодувати. А тепер виходить, що влада змінилася, і все. Схема стала злочинною", - заявив Землянський.

Енергоексперт підкреслив, що запровадження формульного підходу до ціноутворення дозволило відійти від ручного регулювання цін на вугілля, що породжував корупцію, і бізнес отримав можливість планувати свою діяльність. На його думку, висунуті НАБУ по справі "Роттердам+" звинувачення безпідставні.

"Всі гравці ринку мають можливість порахувати приблизно спрогнозувати, якою буде ціна на наступний місяць на той же самий вугілля, відповідно розрахувати, якщо ми беремо "Роттердам+" з точки зору розрахунку оптової ціни, то можна було прорахувати, яка приблизно буде оптова ринкова ціна. Ось у чому була суть "Роттердама".

Тому, чесно сказати, мені дуже важко пояснити, в чому суть претензій по "Роттердаму", - зазначив Землянський.

Нагадаємо, раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець заявив, що справа НАБУ з "Роттердам+" політично мотивоване і є спробою тиску на приватний бізнес. 24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЭКУ, затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+". Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") була затверджена НКРЭКУ 3 березня 2016.

Згідно їй, вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилася.

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