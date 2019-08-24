Опора на американський долар в якості резервної валюти є занадто ризикованою.\r\nЯк повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNBC, про це на щорічній конференції Федерального резерву у США заявив голова Банку Англії Марк Карні.\r\nЗаміною долару, на його думку, має стати нова цифрова валюта, заснована на глобальному кошику товарів. "У багатополярному світі вам потрібна багатополярна валюта", - заявив він.\r\nКарні наголошує, що така цифрова валюта забезпечить рівновагу в системі, в якій деякі країни перейшли до нульових або негативних процентних ставок, а інші, включаючи США, залишають їх позитивними.\r\nМарк Карні займає посаду голови британського центрбанку з липня 2013 року. До того він вважався найімовірнішим новим головою МВФ, проте не отримав підтримку від європейських урядів.\r\nНагадаємо, Євросоюз і Британія погодили відстрочку Brexit до 31 жовтня