Під Івано-Франківськом у День незалежності прогримів вибух, є загиблі

Вибух стався в приміському селі Микитинці під Івано-Франківськом опівдні 24 серпня.\r\nЯк пише Галка, внаслідок вибуху в селі Микитинці Івано-Франківській області загинули дві людини – чоловік і жінка.\r\nЗі своїх джерел у правоохоронних органах редакції стало відомо про деталі події. Раніше судимий 36-річний чоловік мав конфлікт зі своєю 37-річною дружиною. В ході сварки він витягнув вибуховий предмет, ймовірно гранату і привів його в дію. Від вибуху загинули обидва.\r\nНа місці працюють поліцейські і екстрені служби.\r\nПопередньо відомо, що в сім'ї не було дітей. Вік загиблих встановлюється.\r\nНа місці події інцидент прокоментував начальник поліції Івано-Франківська Іван Кавинський.\r\nВибух під Івано-Франківськом. Фото: Галка\r\n"Між жителем сусіднього будинку 82 роки і його співмешканкою 83 роки виник конфлікт, в якому чоловік привів у дію дві вибухові гранати, внаслідок чого двоє загинули. Попередньо відомо, що чоловік був учасником АТО ", - сказав Кавинський.\r\nВін уточнив, що загиблий притягувався до відповідальності за хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень та за носіння і зберігання зброї. Правоохоронці розпочали слідство, щоб з'ясувати, де чоловік взяв зброю.\r\n