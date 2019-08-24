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24 серпня 2019, субота, 18:45 5
Події 2019-08-24T18:54:31+03:00
Українські Новини
Під Івано-Франківськом у День незалежності прогримів вибух, є загиблі

Під Івано-Франківськом у День незалежності прогримів вибух, є загиблі

Вибух стався в приміському селі Микитинці під Івано-Франківськом опівдні 24 серпня.

Як пише Галка, внаслідок вибуху в селі Микитинці Івано-Франківській області загинули дві людини – чоловік і жінка.

Зі своїх джерел у правоохоронних органах редакції стало відомо про деталі події. Раніше судимий 36-річний чоловік мав конфлікт зі своєю 37-річною дружиною. В ході сварки він витягнув вибуховий предмет, ймовірно гранату і привів його в дію. Від вибуху загинули обидва.

На місці працюють поліцейські і екстрені служби.

Попередньо відомо, що в сім'ї не було дітей. Вік загиблих встановлюється.

На місці події інцидент прокоментував начальник поліції Івано-Франківська Іван Кавинський.

Вибух під Івано-Франківськом. Фото: ГалкаВибух під Івано-Франківськом. Фото: Галка

"Між жителем сусіднього будинку 82 роки і його співмешканкою 83 роки виник конфлікт, в якому чоловік привів у дію дві вибухові гранати, внаслідок чого двоє загинули. Попередньо відомо, що чоловік був учасником АТО ", - сказав Кавинський.

Він уточнив, що загиблий притягувався до відповідальності за хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень та за носіння і зберігання зброї. Правоохоронці розпочали слідство, щоб з'ясувати, де чоловік взяв зброю.

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