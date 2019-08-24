У День Незалежності представники Опозиційної платформи – За життя взяли участь у подячному молебні за Україну

Народні депутати від Опозиційної платформи - За життя 24 серпня в День Незалежності України взяли участь у подячному молебні. Молебень за Україну, який пройшов у Києво-Печерській Лаврі, відслужив митрополит Павел, інформує портал портал zagittya.com.ua..

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко привітав усіх українців з Днем Незалежності і розповів, чому партійці починають святкування з молебню у Лаврі.

"Це святе для України місце, воно має тисячолітню історію. Незалежність і розвиток країни починалися тут. Тому ми розпочинаємо святкування Дня Незалежності з молебню про світле майбутнє нашої країни, про мир, розвиток та процвітання України. Для нас це є святим", - сказав він, зазначивши, що церква є одним із стовпів стабільності нашої країни.

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін підкреслив, що молитва у Києво-Печерській Лаврі - це традиція і поклик серця.

"Наша політична сила завжди святкує День Незалежності з молитвою. Ми традиційно молимося в Лаврі за Україну, за незалежність, за мир і добробут на нашій землі. Незалежність для нас - це свято, яке більшою мірою спрямоване у майбутнє, коли кожна родина вірить, що новий рік нашої незалежної України буде більш успішним і більш щасливим. У це свято я щиро бажаю кожній українській сім’ї радості, щастя, достатку і, найголовніше, миру", - сказав Сергій Льовочкін.