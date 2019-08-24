підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 серпня 2019, субота, 16:18 363
Політика 2019-08-24T16:24:10+03:00
Українські Новини
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності

Кличко привітав Україну з Днем Незалежності

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності України. Вітальне відео він опублікував у соціальній мережі Facebook, інформує портал kiev.klichko.org.

“День народження України - незалежної, сміливої, талановитої. Країни, яка сьогодні будує своє майбутнє – у містечках, селищах і містах. Із тисяч справ, зусиль багатьох людей складається картина змін”, - зазначив Кличко. 

У відео, на прикладі окремих об’єктів, він показав, які зміни відбулись та тривають у столиці. Зокрема, будівництво метро на Виноградар, нові садочки і школи, оновлені лікарні та пологові будинки, капітальний ремонт доріг, облаштування нового освітлення. А також популярні серед киян та туристів локації - новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів та київський "Монмартр" - Алею художників.

“Українці показали, що вміють відстоювати свою гідність, свою свободу! І продовжують це робити. Вміють працювати і люблять свою країну. Саме тому Україна переможе. Стане сильною і успішною! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!”, - звернувся до українців мер Києва.

Більше новин про: КГГА Кличко Віталій

Архів
Новини
G7 розгляне питання України на саміті у Франції 16:44
У День Незалежності представники Опозиційної платформи – За життя взяли участь у подячному молебні за Україну 16:34
Кличко привітав Україну з Днем Незалежності 16:18
У Чорноморську палає дитячий розважальний центр Тиѕік Фото: usionline.com
Під Одесою палахкотів розважальний центр 16:14
Волкер розповів про плани зустрітися з Сурковим щодо обміну полоненими 15:45
більше новин
Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП 11:45
Закупівля вугілля за формулою "Роттердам+" дешевша за імпорт з Колумбії, - Насалик 13:29
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" необгрунтована і безперспективна, - Москаль 11:59
"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко 13:26
"Укрлендфармінг" планує вкладати кошти в проекти разом з територіальними громадами 12:28
більше новин
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
День прапора 2019. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам 11:30
Зеленський запровадив 29 серпня Днем пам'яті захисників України 10:41
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Наш сусід відібрав двох дітей: Зеленський порівняв Крим з викраденою дитиною 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok