Кличко привітав Україну з Днем Незалежності

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності України. Вітальне відео він опублікував у соціальній мережі Facebook, інформує портал kiev.klichko.org.

“День народження України - незалежної, сміливої, талановитої. Країни, яка сьогодні будує своє майбутнє – у містечках, селищах і містах. Із тисяч справ, зусиль багатьох людей складається картина змін”, - зазначив Кличко.

У відео, на прикладі окремих об’єктів, він показав, які зміни відбулись та тривають у столиці. Зокрема, будівництво метро на Виноградар, нові садочки і школи, оновлені лікарні та пологові будинки, капітальний ремонт доріг, облаштування нового освітлення. А також популярні серед киян та туристів локації - новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів та київський "Монмартр" - Алею художників.

“Українці показали, що вміють відстоювати свою гідність, свою свободу! І продовжують це робити. Вміють працювати і люблять свою країну. Саме тому Україна переможе. Стане сильною і успішною! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!”, - звернувся до українців мер Києва.