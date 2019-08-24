У Львові пройшов марш з нагоди Дня незалежності

Близько 1 тис. людей провели 24 серпня "Марш нескорених" з нагоди Дня незалежності у Львові. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\n\r\n\r\nУчасники маршу зібралися на Личаківському цвинтарі і зробили хід в центр міста.\r\n\r\nВони несли плакати з написами: "Марш нескорених", "Дякуємо захисникам України!", а також державні та червоно-чорні прапори.\r\n\r\nТакож учасники маршу несли фотографії загиблих учасників антитерористичної операції на Донбасі.\r\nФото: Четверта студія\r\nВони скандували: "Слава Україні! Героям Слава!".\r\nМарш завершився молебнем у гарнізонному храмі Св. Петра і Павла в центрі міста.\r\nУ заході брали участь як цивільні, так і військові.\r\nКонфліктів не виникало.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у суботу близько 11:00 завершилися офіційні урочисті заходи з нагоди Дня незалежності в Києві.\r\nПісля цього 11 тис. чоловік почали альтернативний Марш захисників України в центрі Києва.\r\nХода почалася в 11:00 у Парку Тараса Шевченка і завершилося близько 12:20 на Майдані Незалежності.