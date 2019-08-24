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24 серпня 2019, субота, 15:29 5
Суспільство 2019-08-24T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Львові пройшов марш з нагоди Дня незалежності

У Львові пройшов марш з нагоди Дня незалежності

Фото: Четверта студія
Фото: Четверта студія

Близько 1 тис. людей провели 24 серпня "Марш нескорених" з нагоди Дня незалежності у Львові. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Учасники маршу зібралися на Личаківському цвинтарі і зробили хід в центр міста.

Вони несли плакати з написами: "Марш нескорених", "Дякуємо захисникам України!", а також державні та червоно-чорні прапори.

Також учасники маршу несли фотографії загиблих учасників антитерористичної операції на Донбасі.

Фото: Четверта студіяФото: Четверта студія

Вони скандували: "Слава Україні! Героям Слава!".

Марш завершився молебнем у гарнізонному храмі Св. Петра і Павла в центрі міста.

У заході брали участь як цивільні, так і військові.

Конфліктів не виникало.

Як повідомляли "Українські Новини", у суботу близько 11:00 завершилися офіційні урочисті заходи з нагоди Дня незалежності в Києві.

Після цього 11 тис. чоловік почали альтернативний Марш захисників України в центрі Києва.

Хода почалася в 11:00 у Парку Тараса Шевченка і завершилося близько 12:20 на Майдані Незалежності.

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