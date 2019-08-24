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  • На горі Піп Іван вандали зруйнували громовідвід: ремонт обійдеться у півмільйона гривень
24 серпня 2019, субота, 09:15 27
Події 2019-08-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
На горі Піп Іван вандали зруйнували громовідвід: ремонт обійдеться у півмільйона гривень

На горі Піп Іван вандали зруйнували громовідвід: ремонт обійдеться у півмільйона гривень

Піп Іван. Фото: kuluarpohod.com
Піп Іван. Фото: kuluarpohod.com

У четвер, 22 серпня, в українських Карпатах на горі Піп Іван невідомі чоловіки пошкодили систему громовідводу. Про це повідомляє Міжнародний науковий центр Обсерваторія.

Так, повідомляється, що молоді чоловіки залізли на мідний дах обсерваторії і "вели себе зухвало і по-хамськи, не звертали уваги на чергових рятувального поста, які намагалися їх зупинити".

Крім того, фахівці оцінили вартість ремонту пошкодження в 600 тисяч гривень.

Також камери відеоспостереження зафіксували акт вандалізму. Фото вандалів вже передані в поліцію.

Вандали на горі Піп Іван. Фото: Міжнародний науковий центр Обсерваторія.Вандали на горі Піп Іван. Фото: Міжнародний науковий центр Обсерваторія

Наголошується, що зараз будівля обсерваторії на горі Піп Іван закрита для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові з пагорба Слави викрали барельєф розвідника Кузнєцова.

Раніше у Запорізькій області зруйнували і пограбували меморіал "Вічного вогню".

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