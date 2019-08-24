На горі Піп Іван вандали зруйнували громовідвід: ремонт обійдеться у півмільйона гривень

У четвер, 22 серпня, в українських Карпатах на горі Піп Іван невідомі чоловіки пошкодили систему громовідводу. Про це повідомляє Міжнародний науковий центр Обсерваторія.\r\nТак, повідомляється, що молоді чоловіки залізли на мідний дах обсерваторії і "вели себе зухвало і по-хамськи, не звертали уваги на чергових рятувального поста, які намагалися їх зупинити".\r\nКрім того, фахівці оцінили вартість ремонту пошкодження в 600 тисяч гривень.\r\nТакож камери відеоспостереження зафіксували акт вандалізму. Фото вандалів вже передані в поліцію.\r\nВандали на горі Піп Іван. Фото: Міжнародний науковий центр Обсерваторія\r\nНаголошується, що зараз будівля обсерваторії на горі Піп Іван закрита для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львові з пагорба Слави викрали барельєф розвідника Кузнєцова.\r\nРаніше у Запорізькій області зруйнували і пограбували меморіал "Вічного вогню".