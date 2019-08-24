ДСА відкрила нове приміщення апеляційного адмінсуду в Одесі

Державна судова адміністрація України завершила черговий проект з покращення умов доступу до правосуддя.

23 серпня в Одесі відбулось урочисте відкриття приміщення П’ятого апеляційного адміністративного суду(раніше він носив назву Одеський апеляційний адміністративний суд, - ред.), який розташувався по вул. Софіївській, 19.

У церемонії взяли участь Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, Голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха, Голова Ради суддів України Богдан Моніч, Голова П'ятого апеляційного адміністративного суду Олександр Джабурія та інші високі гості.

Сам суд було утворено майже два роки тому, в грудні 2017, але приміщень для здійснення правосуддя не вистачало, тому Державна судова адміністрація України звернулась до Уряду з ініціативою прийняти до сфери управління приміщення військового містечка площею понад 7,5 тис. кв.м.

За рахунок державних коштів було виготовлено проектну документацію ремонтно-реставраційних робіт об’єкту, яка згодом отрималапозитивний експертний висновок.

При плануванні приміщень за зразок було взято один з найкращих судів Німеччини – Баварський адміністративний суд (м. Мюнхен).

Як зауважив голова ДСА, німецький суд відвідувала група українських проектантів, щоб врахувати та запозичити найкращий досвід.

На питання в чому унікальність відновленого приміщення, Зеновій Холоднюк відповів: "Це приміщення знаходилось в занедбаному стані і було передано на баланс ДСА у 2016 році. І перед нами стояло завдання в найкоротший термін відновити цю історичну будівлю з однією головною метою – забезпечити гідний доступ людей до правосуддя. І ми виконали його практично за 2 роки".

Завдяки вдалим конструкторським і дизайнерським рішенням, а також ураховуючи європейські стандарти, вдалось облаштувати просторі зали судових засідань та комфортні офіси для суддів, кімнати для медіації, зони очікування.

Зали судових засідань обладнані системами відеоконференцзв’язку, а саме приміщення оздоблено системами кондиціонування, відеонагляду, IP-телефонією та Wi-Fi.

"Проведенні роботи з відновлення приміщення забезпечили жителів Одеської, Миколаївськї та Херсонської областей можливостями для захисту та відновлення порушених прав і законних інтересів у належних для здійснення судочинства в умовах", - наголосив Холоднюк.

Що ж стосується маломобільних груп населення, то Державна судова адміністрація створила для таких категорій громадян усі необхідні умови для розміщення в залах судових засідань та інших приміщеннях.

На вході до суду облаштовано розсувні двері, пандуси, а усі навігаційні стенди оздоблено рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Загальна вартість виконаних ремонтно-реставраційних робіт складає близько 178 млн грн., а загальна площа суду становить майже 9 тис кв.м.

Холоднюк наголосив, "ці кошти є інвестиціями держбюджету в покращення доступності правосуддя для громадян".

Як зазначив Голова ДСА, за 5 років вдалось реконструювати та відкрити вже 75 приміщень суду.

Він також повідомив, що до кінця року заплановано відкриття ще щонайменше 10 приміщень судів.