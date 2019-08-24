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24 серпня 2019, субота, 06:29 13 Фото
Спорт 2019-08-24T09:32:11+03:00
Українські Новини
Безкомпромісна боротьба на футбольних полях традиційно притаманна іграм на "Кубок Незалежності", - Костюченко

Безкомпромісна боротьба на футбольних полях традиційно притаманна іграм на "Кубок Незалежності", - Костюченко

Photo by Pavlo Kubanov/UAF
Photo by Pavlo Kubanov/UAF

На штучних полях НТК ім. Віктора Баннікова Української асоціації футболу пройшов турнір "Кубок Незалежності". Ця щорічна першість під егідою УАФ проводиться вже втретє. Дані змагання об'єднали представників вітчизняного політикуму, силових відомств, журналістів і футбольних функціонерів заради високої мети - допомогти дітям з родин соціально вразливих категорій населення займатися спортом.

"Це вже традиційні змагання напередодні головного свята нашої країни є благодійним і спрямовані на підтримку дітей з сімей учасників АТО/ООС, переселенців з Криму і окупованих територій сходу України, а також соціально вразливих категорій населення. Зібрані серед учасників і меценатів кошти будуть спрямовані на придбання футбольної екіпіровки для юних футболістів", - зазначив у розмові з журналістами перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Відповідно до регламента турніру нинішнього року, 10 команд були розбиті на дві групи. У групі "А" змагалися колективи Державної фіскальної служби України, збірна DSI Group, збірна Генеральної прокуратури України, збірна Української асоціації футболу, збірна будівельників України. Групу "Б" сформували команда Державного бюро розслідувань, збірна Кабінету Міністрів України, збірна журналістів України, збірна МВС України та ФК "Маестро".

Згідно з регламентом першості, команди, які набрали найбільшу кількість очок за результатами відбіркового турніру, виходили в фінал. Колективи, що зайняли в групах другі місця, грали в матчі за третє місце.

Як повідомили Українським Новинам у УАФ, в групі "А" боротьба за перше місце до останнього точилася між командами Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної служби України, командами, які виявилися сильнішими інших суперників. У групі "Б" першою фінішувала команда Міністерства внутрішніх справ України, другою стала збірна Кабінету Міністрів України.

Таким чином, в матчі за третє місце зустрілися збірні Генеральної прокуратури України та Кабінету Міністрів України. Сильнішими виявилися представники прокуратури - 3:0.

Вирішальний же матч подарував неймовірну інтригу, яка зберігалася до фінального свистка. В результаті рефері зафіксував перемогу команди Державної фіскальної служби України над збірною МВС України - 3:2.

"Всі матчі пройшли в справжній спортивній боротьбі. Траплялися і фоли, і суперечки на полі. Але в цілому, атмосфера була дуже футбольної. І на наступний розіграш цього трофея ми розраховуємо залучити нових учасників", - підбив підсумки турніру перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Взяв участь у турнірі і представник національної вітчизняної футбольної збірної. Команду Української асоціації футболу підсилив видатний голкіпер, екс-воротар київського "Динамо" і збірної України, а нині - один з помічників Андрія Шевченка - Олександр Шовковський. До речі, він показав свою майстерність, виступивши в ролі польового гравця.

"У ці дні, День Державного прапора України та День Незалежності України, важливо, щоб такі турніри тривали і були традиційними. Дуже важливо, що подібні змагання об'єднують різні органи влади, журналістів, ветеранів спорту та сприяють розвитку футболу в нашій країні", - зазначив, при врученні нагород, звертаючись до учасників турніру, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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