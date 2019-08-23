Зеленський звільнив голову Маневицької райдержадміністрації у Волинській області Лындюка

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Маневицької районної державної адміністрації Волинської області Андрія Лындюка. Про це йдеться в розпорядженні Президента №277, передають Українські Новини.\r\nРозпорядження підписано 23 серпня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський 9 липня звільнив 8 голів районних державних адміністрацій у Волинській області.\r\n11 липня Зеленський звільнив голову Иваничевской районної державної адміністрації у Волинській області Лілію Кревську.\r\n18 липня Зеленський звільнив голову Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області Валерія Дунайчука.