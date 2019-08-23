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23 серпня 2019, пʼятниця, 21:22 6
Президент 2019-08-24T00:23:50+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив голову Маневицької райдержадміністрації у Волинській області Лындюка

Зеленський звільнив голову Маневицької райдержадміністрації у Волинській області Лындюка

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Маневицької районної державної адміністрації Волинської області Андрія Лындюка. Про це йдеться в розпорядженні Президента №277, передають Українські Новини.

Розпорядження підписано 23 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський 9 липня звільнив 8 голів районних державних адміністрацій у Волинській області.

11 липня Зеленський звільнив голову Иваничевской районної державної адміністрації у Волинській області Лілію Кревську.

18 липня Зеленський звільнив голову Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області Валерія Дунайчука.

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