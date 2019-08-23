підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 серпня 2019, пʼятниця, 22:23 8
Судова влада 2019-08-24T00:30:01+03:00
Українські Новини
Приміщення для місцевих судів у Полтаві відновлять до кінця 2022, - Холоднюк

Приміщення для місцевих судів у Полтаві відновлять до кінця 2022, - Холоднюк

Будівля, що передали ДСА
Будівля, що передали ДСА

Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявляє, що приміщення для місцевих загальних судів у Полтаві планують відновити до кінця 2022 року.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДСА.

Згідно з ним, міська влада Полтави передала на баланс Державної судової адміністрації приміщення Кадетського корпусу. Вже за 3 роки очільник ДСА прогнозує, що тут будуть створені усі необхідні умови, аби можна було справляти правосуддя.

22 серпня Полтаву з робочим візитом відвідав Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Спільно з представниками місцевої влади він оглянув приміщення Кадетського корпусу, яке нещодавно передали на баланс ДСА.

Незважаючи на те, що будівля має статус пам'ятника архітектури національного значення, зараз вона - у занедбаному стані.

Голова ДСА запевнив, що її збережуть і відновлять.

За попередніми підрахунками, будівництво та відновлювальні роботи обійдуться в 300 млн гривень.

В ДСА переконані, що з Державного бюджету такі кошти будуть виділені, адже функціонування судової установи значно поліпшить доступ до правосуддя для полтавчан.

"Мінімум 300 000 000 гривень коштів державного бюджету необхідно для того, щоб відновити цю історичну пам'ятку архітектури. Далі ми створимо експертну комісію, яка обстежить це приміщення, і до кінця 2022 плануємо здати в експлуатацію", - сказав Холоднюк.

За його словами, тендерні процедури планується провести в I кварталі 2020 року, а вже у II кварталі почати будівельні та реставраційні роботи.

Холоднюк також підкреслив, що ДСА в межах фінансових можливостей здійснює всі необхідні заходи для забезпечення доступу правосуддя та створення комфортних умов для відвідувачів судів у відповідності з європейськими стандартами.

Нагадаємо, раніше Холоднюк повідомив, що за останні 5 років було введено в експлуатацію 75 будівель судів. До кінця поточного року планується ввести в експлуатацію ще більше 10 будівель судів.

Більше новин про: Суд Полтава історична будівля Холоднюк ДСА

Архів
Новини
Приміщення для місцевих судів у Полтаві відновлять до кінця 2022, - Холоднюк 22:23
Посольство США привітало Україну відомим віршем Ліни Костенко 22:02
28-метровий прапор в Одесі. Фото:
Фото дня: в Одесі розгорнули 28-метровий прапор з десятками паперових корабликів 21:43
Зеленський звільнив голову Маневицької райдержадміністрації у Волинській області Лындюка 21:22
Королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності 21:21
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
МХП інвестував 62 млн гривень у проекти корпоративної соціальної відповідальності 08:49
Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП 11:45
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok