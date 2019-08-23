Приміщення для місцевих судів у Полтаві відновлять до кінця 2022, - Холоднюк

Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявляє, що приміщення для місцевих загальних судів у Полтаві планують відновити до кінця 2022 року.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДСА.

Згідно з ним, міська влада Полтави передала на баланс Державної судової адміністрації приміщення Кадетського корпусу. Вже за 3 роки очільник ДСА прогнозує, що тут будуть створені усі необхідні умови, аби можна було справляти правосуддя.

22 серпня Полтаву з робочим візитом відвідав Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Спільно з представниками місцевої влади він оглянув приміщення Кадетського корпусу, яке нещодавно передали на баланс ДСА.

Незважаючи на те, що будівля має статус пам'ятника архітектури національного значення, зараз вона - у занедбаному стані.

Голова ДСА запевнив, що її збережуть і відновлять.

За попередніми підрахунками, будівництво та відновлювальні роботи обійдуться в 300 млн гривень.

В ДСА переконані, що з Державного бюджету такі кошти будуть виділені, адже функціонування судової установи значно поліпшить доступ до правосуддя для полтавчан.

"Мінімум 300 000 000 гривень коштів державного бюджету необхідно для того, щоб відновити цю історичну пам'ятку архітектури. Далі ми створимо експертну комісію, яка обстежить це приміщення, і до кінця 2022 плануємо здати в експлуатацію", - сказав Холоднюк.

За його словами, тендерні процедури планується провести в I кварталі 2020 року, а вже у II кварталі почати будівельні та реставраційні роботи.

Холоднюк також підкреслив, що ДСА в межах фінансових можливостей здійснює всі необхідні заходи для забезпечення доступу правосуддя та створення комфортних умов для відвідувачів судів у відповідності з європейськими стандартами.

Нагадаємо, раніше Холоднюк повідомив, що за останні 5 років було введено в експлуатацію 75 будівель судів. До кінця поточного року планується ввести в експлуатацію ще більше 10 будівель судів.