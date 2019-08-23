2 жінки госпіталізовано в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові

2 жінки госпіталізовані в п'ятницю в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

"На вул. Зелена, 288а автомобіль поліції збив двох жінок. На переході. Викликали "швидку", - написав він.

Фото Ігоря Зінкевича

На місце події прибули співробітники Державного бюро розслідувань.

23 серпня патрульна поліція Львова святкує четверту річницю з дня старту роботи.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань початок розслідування факту наїзду автомобіля під керуванням співробітника кінологічного центру управління Національної поліції у Херсонській області на 2 людей на пішохідному переході в Херсоні 7 червня.