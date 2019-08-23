підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • 2 жінки госпіталізовано в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові
23 серпня 2019, пʼятниця, 19:59 13
Події 2019-08-23T22:00:02+03:00
Українські Новини
2 жінки госпіталізовано в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові

2 жінки госпіталізовано в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові

Фото Ігоря Зінкевича
Фото Ігоря Зінкевича

2 жінки госпіталізовані в п'ятницю в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

"На вул. Зелена, 288а автомобіль поліції збив двох жінок. На переході. Викликали "швидку", - написав він.

Фото Ігоря ЗінкевичаФото Ігоря Зінкевича

На місце події прибули співробітники Державного бюро розслідувань.

23 серпня патрульна поліція Львова святкує четверту річницю з дня старту роботи.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань початок розслідування факту наїзду автомобіля під керуванням співробітника кінологічного центру управління Національної поліції у Херсонській області на 2 людей на пішохідному переході в Херсоні 7 червня.

Більше новин про: ДТП

Архів
Новини
Посольство США привітало Україну відомим віршем Ліни Костенко 22:02
28-метровий прапор в Одесі. Фото:
Фото дня: в Одесі розгорнули 28-метровий прапор з десятками паперових корабликів 21:43
Королева Великобританії Єлизавета ІІ привітала Зеленського з Днем незалежності 21:21
Борис Джонсон. Фото: rbc.ru
День прапора України: прем'єр Британії заговорив українською, а посли і дипломати заспівали пісню "Україна" Петриненка 20:46
МВС посилить боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Аваков 20:25
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
МХП інвестував 62 млн гривень у проекти корпоративної соціальної відповідальності 08:49
Учасники АТО з Миколаївщини, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр родинного відпочинку 12:05 Прес-реліз
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok