Кличко заявив, що "один із загальнонаціональних каналів" платить бабусям задля імітації "бунту киян"

Співробітники одного з українських загальнонаціональних каналів взялися знімати "дуже страшне кіно" – черговий маніпулятивний та неправдивий матеріал про Віталія Кличка. Про це сам мер Києва повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"Друзі! Дно ще не пробите... За моєю інформацією, "чудо-політики" з каналу, що невпинно товче маячню про столичного мера, взялися варганити нове творіння про Кличка. Ну, немає, мабуть, що розказувати про події і процеси в країні загальнонаціональному каналу", – написав столичний міський голова.

За словами мера Києва, журналісти намагаються знайти спікерів, які розповідатимуть "страшні речі" про нього.



"А чому? Бо Кличко – незалежна політична фігура, а декому дуже кортить прибрати до рук Київ. Так от, шукають для чергового бруду від одного матюкливого автора цілих кілька десятків спікерів для інтерв‘ю. Пнуться показати «бунт киян проти Кличка». Героям, зокрема бабусям, обіцяють гроші за гру в цьому «дуже страшному кіно", – зазначив Віталій Кличко.



Політик підкреслив, що подібні маніпуляції його не лякають та не завадять йому і далі працювати на благо киян.



"Ну давайте! Платіть. Хоча, краще було б заплатити викладачам української мови і гарних манер, аби навчили деяких новоспечених депутатів культурно говорити та пристойно триматися, як мінімум", – резюмував Віталій Кличко.