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23 серпня 2019, пʼятниця, 18:12 132
Суспільство 2019-08-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко обговорив з президентом Групи Світового банку продовження реформи децентралізації

Кличко обговорив з президентом Групи Світового банку продовження реформи децентралізації

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка.
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом, який прибув в Україну. У зустрічі також взяли участь мери Маріуполя - Вадим Бойченко і Хмельницького - Олександр Симчишин. Про це повідомляє прес-служба Віталія Кличка.

За словами Кличка, на зустрічі йшлося про важливість продовження реформи з децентралізації в Україні і посилення місцевого самоврядування.


"Обговорили подальші перетворення для фінансової спроможності українських міст і селищ, інші реформи, яких потребують сьогодні на місцях. - Це і створення муніципальної поліції. Це і вплив міської влади, наприклад, на призначення голів районів у столиці. Тому що у нас їх призначає президент, а мер Києва не може не те що звільнити голову району, а також догану йому без узгодження з президентом винести не може!" - підкреслив Віталій Кличко.

Також, як зазначив Кличко, йшлося про перспективи співробітництва з міжнародними фінансовими інститутами у залученні коштів під муніципальні гарантії на будівництво важливих для всіх міст України об'єктів - транспортної інфраструктури, сміттєпереробних заводів та інших.
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