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23 серпня 2019, пʼятниця, 16:27 204
Економіка 2019-08-23T17:30:02+03:00
Українські Новини
Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок", - Романенко

Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок", - Романенко

Донецька область може залишитися без води через те, що державне підприємство "Енергоринок" збирається заарештувати рахунки компанії, яка забезпечує електроенергією КП "Вода Донбасу" і держшахти. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав координатор Центру "ДІЙ-Краматорськ" Андрій Романенко.

"А це не тільки шахтарі без зарплати, а й перспектива затоплення шахт і підтоплення населених пунктів", - пише Романенко. Все - через те, що державне підприємство "Енергоринок" зводить нанівець багатомісячні зусилля уряду зі збереження водопостачання регіону.

На думку активіста - ця ситуація може призвести не тільки до побутових, а й до військово-політичних наслідків. "Ми ж все уявляємо риторику Росії і бойовиків, якщо" Україна відключить молоді республіки від водопостачання "(...) Або дуже важливо повернути в переговорний процес одного "сильного і досвідченого фахівця з Донбасу і Росії?".

Андрій Романенко також повідомив, що через борги за електроенергію "Води Донбасу", за цю ж електроенергію з ДП "Енергоринок" не може розрахуватися оператор системи розподілу (ВСР) - ПЕС "Енерговугілля".

"Згідно з правилами роботи енергосистеми України, розрахунки проходять безпосередньо. Як тільки ВСР отримує гроші від свого клієнта, він автоматично перераховує їх в ДП "Енергоринок". Борги клієнта КП "Вода Донбасу" означають автоматичні борги ВСР перед "Енергоринок". Дивлячись на це ДП "Енергоринок" вирішив заарештувати рахунки ПЕС "Енерговугілля", тим самим заблокувавши його роботу, і залишивши без електроенергії "Воду Донбасу" і держшахти. Це може статися вже у вівторок", - написав Романенко.

Громадський активіст підкреслив, що дії ДП "Енергоринок" суперечать логіці дій і політики КМУ щодо КП "Води Донбасу", яке уряд системно веде з березня 2019 року: "Так, з одного боку Кабінет Міністрів робить все можливе, щоб "Вода Донбасу" продовжувала функціонувати, а підконтрольне йому підприємство ДП "Енергоринок" не звертає на це увагу і погрожує відключити його від електроенергії".

Романенко в своєму дописі також звернувся до голови Донецької ОДА Павла Кірілленка і зазначив, що його попередник навіть отримував розпорядження Кабміну розібратися з цією ситуацією.

"Чи знає і розуміє масштаби проблеми керівництво ДП "Енергоринок" про те, що відбувається? Чи знає про це Кабінет Міністрів, прем'єр Гройсман? Чи знає про це профільний віце-прем'єр-міністр Кістіон і міністр ЖКГ - Геннадій Зубко?", - підкреслив проблему Романенко.

Як повідомлялося раніше в ЗМІ, Кабмін робив ряд спроб врятувати ситуацію. Так, 27 березня Гройсман підписав постанову, в якій рекомендував укласти договори на поставку за вільними цінами з боку "Укрінтеренерго". Однак, незважаючи на рекомендацію Кабміну, договір між КП "Вода Донбасу" і "Укрінтеренерго" так і не був укладений.

На початку квітня на нараді за участю НКРЕКП, Міністерств економрозвитку і енергетики, а також Донецької ОДА було прийнято рішення в п'ятиденний термін вирішити проблеми "Води Донбасу" шляхом реструктуризації та погашення заборгованості за електроенергію.

Пізніше, 18 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман в рамках візиту до Маріуполя заявив, що Мінрегіон і Донецька адміністрація повинні знайти вирішення проблеми з поставками води "Водою Донбасу" і стабілізувати ситуацію. При цьому вже в квітні в деяких містах Донецької області спостерігалися серйозні проблеми з водопостачанням.

Так, 23 травня, 2019 року в результаті відключення через заборгованість без водопостачання повністю або частково залишилися мешканці понад 30 населених пунктів області.

14 червня на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прем'єр-Міністр Володимир Гройсман підписав доручення, згідно з яким слід відновити енергопостачання знеструмлених об'єктів "Води Донбасу" і забезпечити компанії отримання статусу "захищеного споживача".

А 25 червня асоціація "Укрводоканалекологія" закликала Кабмін негайно вжити заходів щодо врегулювання ситуації з знеструмлення об'єктів "Води Донбасу", для чого, на їхню думку, необхідно скликати РНБО.

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