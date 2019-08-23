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23 серпня 2019, пʼятниця, 16:15 9
Силові структури 2019-08-23T16:30:01+03:00
Українські Новини
СБУ підозрює керівництво 5 держшахт Луганської і Донецької областей у розкраданні 500 млн гривень

СБУ підозрює керівництво 5 держшахт Луганської і Донецької областей у розкраданні 500 млн гривень

Служба безпеки України. Фото: espreso.tv
Служба безпеки України. Фото: espreso.tv

Служба безпеки України підозрює керівництво 5 державних шахт Луганської і Донецької областей у розкраданні 500 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Встановлено, що протягом 2016-2019 років посадові особи ВАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Шахта ім. Н.С. Сургая" ДП "Первомайськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель", - йдеться у ньому.

За даними СБУ, керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців - підконтрольних фірм-прокладок.

Потім підприємствам перераховувалося більше 500 млн гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілялися між організаторами та учасниками протиправної оборудки.

Правоохоронці задокументували той факт, що обладнання, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалося, а лише час від часу ремонтувалося.

За висновком фахівців, через такий інвентар істотно знижувалася ефективність роботи підприємств і створювалися загрози життю і здоров'ю працівників.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, триває документування протиправної діяльності посадових осіб держпідприємств вугільної промисловості.

Проходять обшуки і ряд інших слідчих дій для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп Бондар зажадав провести перевірки корупційних схем в державному вуглепромі.

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