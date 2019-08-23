Дерегуляція вагонної складової приносить державі прибуток і знищує корупцію, — Крістіан Кун

Дерегуляція вагонної складової, реалізована в минулому році керівництвом "Укрзалізниці", дозволила підприємству самостійно встановлювати ціни на використання власних вагонів, це позбавило можливості посередникам отримувати надприбутки. Про це в інтерв'ю виданню Deutsche Welle розповів Крістіан Кун, член наглядової ради УЗ.



За його словами, складається відчуття, що є коло осіб, зацікавлених в існуванні штучного дефіциту вантажних вагонів.

"Ми вже вжили низку заходів, які привели до того, що час простою порожніх вагонів істотно скоротився. Це дозволило трохи розрядити ситуацію з нестачею вагонів, вона вже не така критична, як у минулому році", — заявив Кун.



У той же час, він зазначив, що є інший напрямок, в якому ще треба багато робити. Це централізація і автоматизація системи розподілу транспортних потужностей і розрахунків за послуги.



За словами Куна, якщо начальники на місцях більше не будуть вирішувати, кому і коли дати вагон, а це буде довірено електронній системі, зникне поле для корупції.



Нагадаємо, що рішення про скасування 209-ї постанови, яка завершила процес дерегуляції вагонної складової, була ініційована Головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгеном Кравцовим на початку 2018 року.



До цього ціна на послуги перевезення парком вагонів "Укрзалізниці" встановлювалася державою. А вона, в свою чергу, була набагато нижчою від тієї, яку платять реальні вантажовідправники.



Через це "Укрзалізниця" недоотримувала доходи, а різниця плодила корупційні схеми.



За словами Кравцова дерегуляція вагонної складової дозволила збільшити парк вагонів, покращити їх стан і завантажити роботою вагонобудівні заводи. Так, у минулому році було побудовано більше 10 тисяч вагонів, з них понад 3,5 тисяч на заводах "Укрзалізниці". Крім того, в кінці минулого року "Укрзалізниця" провела перший аукціон з продажу послуг з надання в користування вагонів в системі Prozorro.