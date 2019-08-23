"Чернігівгаз" відкрив два сучасних Центри обслуговування клієнтів - в Носівці та Ріпках

Минулого тижня АТ "Чернігівгаз" відкрило модернізовані Центри обслуговування клієнтів ще в двох районах області. Віднині нову якість сервісу зможуть оцінити понад 12,3 тис. споживачів газу Носівського та майже 7 тис. Ріпкинського районів.



Відкриття нових офісів дало змогу мешканцям Носівки, Ріпок та прилеглих до райцентрів населених пунктів отримувати понад 40 послуг газової компанії в одному приміщенні.



Окрім консультацій по розрахункам, фізичні та юридичні особи мають можливість подати заяву на зміну власника, заключення договорів, а також вирішити всі питання технічного характеру - замовити газифікацію помешкання, техобслуговування або ремонт газових приладів, тощо. Крім того, отримати рахунок і здійснити оплату послуги на місці.



Систематизація послуг і новий формат дизайну приміщень дозволить надавати споживачам повну консультаційну та сервісну підтримку, а також зробити прийом відвідувачів приємним та комфортним, впевнені в компанії.



"Ми прагнемо підтримувати високу якість сервісу, - підкреслила голова правління "Чернігівгаз" Алла Ярова. - Впровадження саме такої моделі співпраці з клієнтами удосконалює процеси обміну інформацією, створює комфортні умови для відвідувачів та сприяє налагодженню діалогу зі споживачами. І це є для нас пріоритетним завданням".



Головна новинка ЦОКів - зона ресепшен. Її адміністратор першим зустрічає клієнтів. Саме він допомагає у вирішенні питань, що не потребують детального вивчення стану особового рахунку, а у разі потреби, спрямовує споживача до профільного фахівця. Такий грамотний перерозподіл клієнтських потоків дозволяє уникнути черг та зекономити час відвідувачів.



Також тут можна вирішити свої "газові справи" шляхом самообслуговування. Сучасна комп’ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет та Wi-Fi дозволяють самостійно зареєструвати Особистий кабінет на моніторі "тонкий клієнт" або з власного мобільного. У разі потреби споживачу буде надано всебічну допомогу в опануванні дистанційними сервісами компанії.



Щоб відвідувачі приходили за звичними їм адресами, розташування офісів не міняли, а лише модернізували вже існуючі приміщення за новими стандартами відкритого простору. Особливу увагу приділено зручному зонуванню. Приміщення облаштоване таким чином, щоб людина могла відчувати себе максимально комфортно - в зоні очікування встановлені зручні дивани, кулер з водою, вхід оснащений пандусом.



Центри обслуговування в Носівці та Ріпках стали восьмим і дев`ятим в області офісами, оформленими за сучасними європейськими стандартами. Нині якісним сервісом охоплено понад 280,5 тис. споживачів, а це майже 79% домогосподарств Чернігівщини. Подібні осередки вже функціонують у Чернігові, Ніжині, Прилуках, Корюківці, Бобровиці, Козельці та Бахмачі.



Нові центри працюватимуть по буднях з 8-ї до 17-ї години без перерви на обід, у Носівці - за адресою вул. Польова, 2, у Ріпках – вул. Святомиколаївська, 178.

А до кінця року в планах "Чернігівгазу" відкрити ще чотири подібних офіси. Крім того, запустити пілотний проект "Мобільний ЦОК", який відкриє доступ мешканцям віддалених населених пунктів Чернігівщини до всіх сервісів компанії.





Фото: прес-служба "Чернігівгаз"

Довідка: Основною сферою діяльності ПАТ "Чернігівгаз" є розподіл природного газу. Щорічний обсяг транспортування становить близько 600 млн. куб. м. природного газу. Система газопостачання Чернігівщини складається з 13,8 тисяч км газопроводів.



Нашими споживачами є понад 356,5 тисяч сімей, близько 2,5 тисяч підприємств та установ Чернігівської області. Найкрупнішими клієнтами ПАТ "Чернігівгаз" є Чернігівська ТЕЦ, ПАТ "Облтеплокомуненерго", ТОВ "Земля і воля", Остерська КЕЧ, НіжинТеплоМережі, ПАТ "Линовицький цукровий к-т", КП ТКЕ Прилукитепловодопостачання.



Компанія є одним з найкрупніших платників податків регіону. Щорічно до бюджетів усіх рівнів сплачується понад 98 мільйонів гривень податків і зборів.