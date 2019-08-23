Суд відпустив з-під варти обвинуваченого в організації вбивства журналіста Сергієнка

Городищенський районний суд Черкас відпустив з-під варти Вадима Мельника, обвинуваченого в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка.

Про це йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої групи, передають Українські Новини.



"Обвинувачений в організації викрадення і вбивства Василя Сергієнка Мельнику пом'якшили запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт - таке рішення ухвалила колегія суддів Городищенського районного суду Черкаської області в складі: Синиця Л. П., Черненко Ст. А., Подорога Ст. Л.", - сказано в ньому.



У свою чергу, перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін написав у Facebook, що з-під варти відпущений не тільки Мельник, але й інший обвинувачений - Горбенко.



Під арештом до 21 жовтня залишається 1 фігурант справи.

Нагадаємо, 16 травня поліція затримала, а суд заарештував підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнка в Києві.

12 квітня правоохоронці затримали в Київській області ще одного підозрюваного у вбивстві громадського діяча і журналіста Василя Сергієнка.

Тіло активіста та журналіста Василя Сергієнка знайшли в лісі в Черкаській області зі слідами тортур в 2014 році.