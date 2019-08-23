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23 серпня 2019, пʼятниця, 14:56 335
Політика 2019-08-23T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Мартиненка звинуватили Ситника в порушенні закону, - ЗМІ

У Мартиненка звинуватили Ситника в порушенні закону, - ЗМІ

Директор НАБУ Артем Ситник продовжує незаконно піаритися на згадках Миколи Мартиненка, порушуючи презумпцію невинуватості. Про це заявила прес-служба екс-депутата, повідомляє Апостроф.

"Пан Ситник в публічних коментарях знову почав згадувати ім'я Миколи Мартиненка, без рішення суду подаючи його як нібито винного. Хоча судові слухання у суді першої інстанції показали: доказова база по Мартиненко було сфабриковане, захист аргументовано показала юридичну нікчемність всіх звинувачень НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У екс-депутата заявили, що "директор НАБУ дуже любить піар і прикриває ним свої провали. Він безцеремонно порушує презумпцію невинності і виходить за рамки закону і своїх повноважень, коли бере на себе роль одночасно слідчого, прокурора та судді стосовно Миколи Мартиненка".

"Пан Ситник радий служити будь-якій владі. Але директор НАБУ став токсичним, його не взяли ні в один виборчий список. Проти нього розслідується низка справ про корупцію. Він є фігурантом американського справи про втручання у вибори президента США - і говорить неправду, коли заперечує, що його допитувало ФБР... Тому Артем Ситник намагається будь-якою ціною втриматися на посаді. Але за всі порушення закону, за фальсифікацію звинувачень у "справі Мартиненка" рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", - стверджують у Мартиненка.

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