Відео дня: Меморіал пам'яті героїв Небесної сотні у Львові з висоти пташиного польоту

Львів 23 серпня відкрив Меморіал пам'яті героїв Небесної сотні. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Меморіал складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі, яку відкрили і з пішохідного мосту між пагорбами уздовж вул. м. Кривоноса, будівництво якого триває.

Міст буде виводити на терасу з боку вул. Замковій.

Особливість цього меморіального комплексу полягає в тому, що це не тільки пам'ятник, але і суспільний простір.

Є оглядові майданчики.

На тлі стели розміщені портрети героїв Небесної сотні, яких 107.

Портрети героїв вигравірувані на нержавіючої сталі. На них вказано ім'я, дату народження і смерті, а також гасло кожного героя.

Всі портрети і гасла узгоджені з сім'ями загиблих.

Стелла стає яскравішим у сезон дощів і темніше відсутності опадів.

"Власне, вона символізує абстрактну форму барикади, яка ввечері підсвічується нагадує нам всі ті події. Ми можемо відчути цю атмосферу, прийшовши на площу. До речі, вона складається з тих терас, які історично були на цьому місці, тому наш Меморіал відновлює історію ", - розповів один з авторів проекту Андрій Лесюк під час відкриття Меморіалу.

Влада Львова очікує, що Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні стане новим суспільним простором, яке буде залучати львів'ян та туристів.

Згідно архітектурного проекту, на мосту також будуть розташовані п'ять плит, символізують п'ять днів, в які загинула найбільша кількість людей під час Революції Гідності.

17 квітня 2018 відбулася урочиста закладка пам'ятної капсули на місці будівництва Меморіалу пам'яті героїв Небесної сотні.

З 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017 проходив Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію громадського простору в пам'ять героїв Небесної сотні у Львові.

В 2014-2015 роках була створена робоча група з розробки завдання для конкурсу на кращу ідею пам'яті героїв Небесної сотні у Львові.

загалом площа ділянки під Меморіал становить 0,9140 га, з них: меморіальна площа - 550 кв. м, озеленення - 6 980 кв. м і мощення - 2 160 м. кв