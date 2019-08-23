Закупівля вугілля за формулою "Роттердам+" дешевша за імпорт з Колумбії, - Насалик

Закупівля вугілля за формулою "Роттердам+" вигідніша за його нинішній імпорт з Колумбії. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в ефірі 112 каналу.

"Що таке "Роттердам+"? Це індикатор, по якому визначали ціну, від якої відраховували загальний тариф. І як виявилося, сьогодні по "Роттердам+" найменша ціна на вугілля. І це набагато нижче, ніж зараз закуповують з Колумбії", - повідомив міністр.

На його думку, активізація НАБУ щодо справи "Роттердам+" негативно впливає на ситуацію в енергетиці і може спричинити кризу. Він також застеріг політиків від необгрунтованої критики та втручання в роботу енергетичної галузі.

"До питання енергетики треба підходити достатньо тонко. І будь-які вмішування в неї - це як вмішування в живий організм, який приведе до тромбів і до зупинки цього організму. Тому дуже важливо, щоби всі заяви, які звучали, особливо від офіційних осіб, які представляють нашу державу, щоб вони були зваженими і розуміли, як тим чи іншим чином можуть вплинути на енергетичну ситуацію нашої країни в цілому", - сказав Насалик.

Нагадаємо, раніше експерт Кирило Сазонов висловив думку, що новому уряду доведеться повернутися до формули "Роттердам +", оскільки закуповувати по ній вугілля дешевше.

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявляла, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримували зростання тарифів на електроенергію для населення.