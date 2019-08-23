Справа НАБУ щодо "Роттердам+" необгрунтована і безперспективна, - Москаль

В справі "Роттердам+" відсутній склад злочину, а звинувачення НАБУ у тому, що вугілля не завозилось в Україну з Роттердаму, свідчать про некомпетентність слідчих. Про це заявив екс-голова Закарпатської облдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в коментарі журналісту.

"Немає складу злочину. Проти кого направлений цей "Роттердам+"? Я так поняв, що НАБУ його не читало. Вони говорять, що у нас є офіційно докази, що з Роттердаму ніяке вугілля в Україну не завозилося і в роттердамський порт тоже не заводили. Люди не розуміють, що це індекс ціни. Ніякого дійсно вугілля. Це могли бути Констанца+, Маріуполь+, можна взяти інші порти. І вартість цього вугілля становила по "Роттердам+" 1700 гривень", - сказав Москаль.

На його думку, справа "Роттердам+" має всі ознаки політичного замовлення, а скасування формульного підходу до ціноутворення було вигідно власникам енергоємних підприємств, зокрема, Ігорю Коломойському.

"Хто отримав і хто затіяв оцю всю політичну кашу? Ті, хто мав енергоємні підприємства, в першу чергу феросплавні і інші, де доля електрики, складова була дуже велика. І маржа прибутку все ставала менша, менша і менша… Це політично замовлена справа", - вважає Москаль.

Він також наголосив, що економічну обґрунтованість запровадження "Роттердам+" було підтверджено європейськими та вітчизняними науковими установами, зокрема Європейською асоціацією вугілля та лігніту (EURACOAL) і Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

"Немає там ніякого складу злочину. Це встановив Інститут економіки Національної академії наук. Це судова експертиза Міністерства юстиції", - додав Москаль.

Нагадаємо, раніше енергоексперти заявили, що справа НАБУ по "Роттердам+" грунтується на нерозумінні економічних законів і не має судової перспективи. А також підкреслили, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

На думку експерта Кирила Сазонова, новому уряду доведеться повернутися до формули "Роттердам+", оскільки закуповувати по ній вугілля дешевше.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+".