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23 серпня 2019, пʼятниця, 11:52 224
Економіка 2019-08-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рейдери атакують американського інвестора на Закарпатті, - ЗМІ

Рейдери атакують американського інвестора на Закарпатті, - ЗМІ

Рейдери під прикриттям Господарського суду Закарпатської області та Верховного Суду України намагаються захопити Мужіївське поліметалічні родовища на Закарпатті, інвестором якого є американська компанія.

Про це йдеться в розслідуванні телеканалу "Еспрессо".

Журналісти з'ясували, що після того, як американський інвестор - компанія Avellana Gold - побудував на Мужіївському родовищі в Закарпатській області сучасне підприємство, його знову почала атакувати фірма Gofer Mining PLC. Власники фірми-рейдера приписують собі відношення до відомого банку Barclays і британської королівської сім'ї. Однак голова Британсько-української торгової палати Бейт Томс в коментарі "Еспрессо" спростував цю інформацію і заявив, що "не існує жодного доказу: лист, свідоцтво банкіра Barclays, будь-якого члена королівської сім'ї", причетних до Gofer Mining PLC і запевнив, що це обман.

Журналісти з'ясували, що реальними засновниками рейдерської фірми Gofer Mining PLC є одіозні особистості. Це Олександр Маштепа, який раніше брав участь у рейдерській атаці столичного універмагу "Україна", депортують з Польщі з-за загрози національній безпеці представник російських спецслужб Сергій Гаврилов, який змінив прізвище на Колпиди і прихильник сепаратистів Донбасу Дмитро Зайцев, внесений в базу центру "Миротворець". Позови, внесені цими особами в Господарський суд Закарпатської області, в їх користь задовольняє суддя Оксана Ремецьки, - йдеться в сюжеті.

Генеральний директор компанії Avellana Gold Брайан Сэвэдж заявив, що корумповані судді і рейдери в змові і працюють проти його компанії. Сэвэдж назвав Gofer mining "досвідченою групою злочинців", які мають на меті нашкодити Avellana Gold. Американський інвестор звернувся до всіх, хто робить спроби захоплення підприємства: "Вам не сховатися. Ми вас ідентифікуємо і викрив ваші дії у будь-якому куточку світу".
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