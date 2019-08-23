Голова НАБУ Ситник закриває очі на схеми Коломойського, - екс-голова НКРЕКП

НАБУ і САП не помічають зловживань на "Центренерго" на користь Коломойського, які призведуть до банкрутства держпідприємства. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

"Крім фальсифікацій НАБУ та САП спеціалізуються на закриванні очей та бездіяльності в резонансних справах розкрадання Приватбанку, Укрнафти та свіжої активності "Центренерго" - і все на користь Коломойського. Серед фахівців не секрет поточна схема зловживань на Центренерго: вугілля купується по 2500 грн/тонну - це вище ніж ціна Роттердам+, тобто завищення собівартості; собівартість електричної енергії з такою ціною вугілля складає не менше 1.90 грн/кВт.год; але продаж відбувається майже виключно підприємствам Коломойського по ціні 1.30 грн/кВт.год, тобто зі збитком 30%", - описав схему зловживань Вовк.

Екс-голова КНРЕКП зазначив, що внаслідок цих зловживань прибуткове підприємство "Центренерго" наближається до банкрутства, проте правоохоронні органи не звертають на це уваги.

"В результаті прибуткове підприємство Центренерго стає різко збитковим, оборотні кошти вимиті - запаси вугілля критичні, а джерела для закупівлі відсутні. Але це і є мета діяльності Ситника в НАБУ - не помічати та не розслідувати зловживання Коломойського - банкрутство Центренерго на очах у всіх", - написав Вовк.

Нагадаємо, раніше екс-голова НКРЕКП заявив, що справа НАБУ щодо формули "Роттердам+" свідчить про політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП та є медійно-юридичною бульбашкою.

Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що справа "Роттердам+" свідчить про некомпетентність і політичну заангажованість НАБУ, оскільки застосована у формулі методика імпортного паритету використовується в більшості країн Європи, доцільність і економічна обгрунтованість її використання в Україні не викликає сумнівів.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк. 20 серпня Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокурора про заочний арешт Дмитра Вовка.