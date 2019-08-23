Майже 19 тисяч мирних жителів Донбасу у вересні отримають допомогу Ріната Ахметова

У вересні бригади мобільного видачі Фонду Ріната Ахметова доставлять набори виживання жителям 37 населених пунктів, розташованих уздовж лінії зіткнення. Продуктові набори отримають майже 19 тисяч осіб: діти, пенсіонери, люди з обмеженими можливостями.

"Бригади мобільного видачі найбільшої програми Фонду Ріната Ахметова - Гуманітарного штабу, привезуть допомогу в Мар'їнський, Волноваський, Бахмутський, Новоайдарський і Попаснянський райони. Крім того, 10-го, 13-го і 17 вересня буде працювати стаціонарний пункт видачі в Станиці Луганській", - розповів Михайло Катеринчак, керівник проектів Фонду.

Системна і масштабна допомога мирним жителям охопленого конфліктом регіону почалася 22 серпня 2014 року. Тоді, п'ять років тому, на Донбас вирушила перша колона Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з продуктами і медикаментами. За цей час Фонд видав понад 12,3 мільйона продуктових наборів на сході країни. Допомога Ріната Ахметова вже врятувала понад мільйон людських життів, і продовжує системно надходити на Донбас.

"Люди все ще живуть на лінії зіткнення в дуже важких умовах, без нормального сполучення з сусідніми населеними пунктами, без доступу до елементарних продуктів і медикаментів. Тому бригади мобільної видачі доставляють допомогу Ріната Ахметова до тих, хто її найбільш гостро потребує: літнім і людям з інвалідністю, дітям та багатодітним сім'ям", - зазначив Михайло Катеринчак.

Детальну інформацію про місце і час видачі допомоги можна дізнатися також на гарячій лінії Фонду 0800 509 001.