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  • У Новій Зеландії спікер парламенту годував дитину депутата, поки він виступав з промовою
22 серпня 2019, четвер, 21:34 14
Світ 2019-08-22T23:15:01+03:00
Українські Новини
У Новій Зеландії спікер парламенту годував дитину депутата, поки він виступав з промовою

У Новій Зеландії спікер парламенту годував дитину депутата, поки він виступав з промовою

У Новій Зеландії спікер парламенту Тревор Маллард тримав і годував місячного сина законодавця Таматі Коффі, який виступав з промовою, повідомляє CNN.

"Зазвичай стілець спікера використовується тільки головами, але сьогодні VIP розділив зі мною стілець", - написав він у Twitter, додавши фотографію з дитиною, батько якої щойно повернувся з батьківської відпустки.

На відео видно, як Маллард качає дитину, коли вона слухає дебати.

Люди в соціальних мережах активно обговорювали Малларда і Коффі.

"Спасибі за нормалізацію сімейного устрою", - написав один користувач у відповідь на фотографію Малларда. "Нам потрібно більше дізнатися про це. Робочі місця необхідно адаптувати, щоб забезпечити таку поведінку".

"Нова Зеландія... може ви і маленька країна, але ви можете дати величезний урок для всього світу!"

Багато законодавців надали таку ж підтримку. Гарет Х'юз, член парламенту від Партії зелених, опублікував фотографію Малларда, який тримає усміхнений дитину.

В минулому році прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна увійшла в історію, народивши дитину займаючи високу посаду. Пізніше вона повернулася до своєї роботи, тоді як її партнер, Кларк Гейфорд залишився вдома з дитиною.

Джасінда Ардерна прийшла на Генеральну асамблею ООН в Нью-Йорку з тримісячною донькою Нів Ті Ароха.

Раніше жінки-депутати парламенту Великобританії виступали за дозвіл їм годувати дітей грудьми прямо в будівлі парламенту.

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