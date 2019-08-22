Марс був теплим 4 мільярди років тому: на планеті були навіть дощі і шторми

Астрономи вважають, що мільярди років тому клімат на Марсі чимось нагадував земний, там було тепло і дощитиме. Але за ці багато тисячоліть на Червоній планеті відбувалися свої льодовикові періоди і потепління. Згодом температура істотно знижувалася, і вода замерзала. Про це повідомляє Newsweek.

Марсоходи, передавали дані про те, з чим вони зустрілися на Марсі, свідчать про те, що структура мінералів, виявлена на цій планеті, схожа з тією, що є в земних льодовиках. Мова йде про осадженні кремнезему в льодовиках, що, з точки зору вчених, відбувається, коли тала вода перетворюється в лід.

Відкриття, представлені на конференції Goldschmidt Geochemistry в Барселоні, проливають нове світло на стародавній клімат Марса. Зокрема, мова йде про те, що на сусідній планеті досить тривалий період часу спостерігалися шторми і потоки води, перш ніж рідина на поверхні замерзла.

"Ми знаємо, що були періоди, коли поверхня Марса замерзала. Ми знаємо, що були часи, коли вода вільно стікала. Але ми не знали, коли саме були ці періоди і наскільки тривалими вони були", - сказала автор дослідження Бріоні Хоргана.

Для кращого розуміння давнього клімату Марса Хоргана разом з колегами порівняли дані про закономірності покладів марсіанських мінералів з інформацією про регіонах на Землі, які вважаються схожими на марсіанські. Ці дані були зібрані космічними апаратами та марсоходами NASA.

"На Землі ми знаходимо поклади кварцу в льодовиках, що характерно для талої води. На Марсі ж ми теж можемо знайти такі поклади кварцу в молодих регіонах. Але ми також бачимо і старші райони, де грунти схожі на теплі земні регіони. Це штовхає нас до висновків, що на Марсі, 3-4 мільярди років тому спостерігався повільний перехід від тепла до холоду з періодами замерзання і відтавання", - сказала Хоргана.

Як повідомляли Українські Новини, в NASA опублікували панораму Марса, зняту марсоходом.

Раніше на Марсі вперше знайшли озеро з рідкою водою.