У Київ хотів приїхати замішаний в секс-скандалі главред "Медузи" і почитати лекцію, але через злі коментарі її скасували

У Київ хотів приїхати замішаний в секс-скандалі главред "Медузи" і почитати лекцію, але через злі коментарі її

Головний редактор російськомовного Інтернет-видання "Медуза" Іван Колпаков збирався виступити в Києві з лекціями, однак виступи скасували із-за гніву коментаторів в соцмережах. Про це повідомило копірайтингове агентство "Люди слова" на своїй сторінці в Facebook.

"13 і 14 жовтня в Києві з промовою виступить головний редактор "Медуза" Іван Колпаков. 13 жовтня в Будинок Кіно Іван виступить з лекцією "Як розповідати історії по-новому", де розкаже: як змінюється мова журналістики, як ми в "Медузі" придумуємо нові формати, як ми працюємо на нових платформах (в тому числі досвід Instagram і Telegram), як і навіщо робити дуже популярні розслідування, як, роблячи все це, не зійти з розуму і заробляти гроші", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 14 жовтня Колпаков виступить з лекцією в BURSA Hotel Kyiv в трохи іншому форматі.

"Ви зможете показати свої тексти головному редактору "Медузи", а перед зустріччю поговорити з Іваном про життя за філіжанкою кави. Іван детально пройдеться по кожному тексту, вкаже на помилки і порекомендує, як писати краще. Місць у цій групі всього 15", - додали в агентстві.

Користувачі Facebook розкритикували такого спікера і нагадали про скандал з відставкою Колпакова, яка була пов'язана із звинуваченнями в харасмент.

Після таких слів організатори оголосили, що скасують захід, так як не хочуть піддавати життя лектора і гостей небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, секс-скандал в "Медузі" закінчився відставкою головного редактора Колпакова.

Раніше главреда "Медузи" усунули за домагання на корпоративі.