ЄБА підтримує нові принципи тарифоутворення для газорозподільних підприємств

Європейська Бізнес Асоціація підтримує схвалений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проект постанови, яким передбачається зміна підходів до розрахунків за послуги з розподілу природного газу та процедури встановлення тарифів операторів газорозподільної системи.\r\nЕксперти Асоціації переконані, що запропонований цим документом підхід має ряд істотних переваг, а саме:\r\n\r\nсприяти уніфікації підходів у тарифоутворенні операторів газового ринку України;\r\nбільш зрозумілим для представників галузі, оскільки на практиці механізм замовленої потужності вже реалізується на ринку природного газу для оператора газотранспортної системи;\r\nзменшить фінансове навантаження на побутового споживача в опалювальний період;\r\nзабезпечить рівномірне надходження коштів Операторам ГРМ протягом року, а значить дозволить більш ефективно планувати свою діяльність та підтримувати газорозподільні системи в належному стані;\r\nпередбачає облік зрозумілим, зокрема, для побутового споживача, даних про фактичне споживання природного газу протягом попередніх періодів;\r\nдозволяє промисловим споживачам замовити величину потужності самостійно при цьому залишаючись відповідальними за її перевищення.\r\n\r\nВраховуючи це, Асоціація висловлює підтримку проекту Постанови і вважає, що запропоновані ним перетворення будуть сприяти підвищенню прозорості та прогнозованості ринку природного газу для його учасників.