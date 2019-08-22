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22 серпня 2019, четвер, 20:04 11
Економіка 2019-08-22T21:45:02+03:00
Українські Новини
ЄБА підтримує нові принципи тарифоутворення для газорозподільних підприємств

ЄБА підтримує нові принципи тарифоутворення для газорозподільних підприємств

Європейська Бізнес Асоціація підтримує схвалений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проект постанови, яким передбачається зміна підходів до розрахунків за послуги з розподілу природного газу та процедури встановлення тарифів операторів газорозподільної системи.

Експерти Асоціації переконані, що запропонований цим документом підхід має ряд істотних переваг, а саме:

  • сприяти уніфікації підходів у тарифоутворенні операторів газового ринку України;
  • більш зрозумілим для представників галузі, оскільки на практиці механізм замовленої потужності вже реалізується на ринку природного газу для оператора газотранспортної системи;
  • зменшить фінансове навантаження на побутового споживача в опалювальний період;
  • забезпечить рівномірне надходження коштів Операторам ГРМ протягом року, а значить дозволить більш ефективно планувати свою діяльність та підтримувати газорозподільні системи в належному стані;
  • передбачає облік зрозумілим, зокрема, для побутового споживача, даних про фактичне споживання природного газу протягом попередніх періодів;
  • дозволяє промисловим споживачам замовити величину потужності самостійно при цьому залишаючись відповідальними за її перевищення.

Враховуючи це, Асоціація висловлює підтримку проекту Постанови і вважає, що запропоновані ним перетворення будуть сприяти підвищенню прозорості та прогнозованості ринку природного газу для його учасників.

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