Розподіл посад у парламентських комітетах має відбуватись справедливо і забезпечувати контрольні функції опозиції, - Льовочкін

Розподіл посад у парламентських комітетах має відбуватись справедливо і забезпечувати контрольні функції опозиції.

Про це народний депутат від "Опозиційної платформи – за життя" Сергій Льовочкін заявив у коментарі журналістам за підсумками засіданням підгруп Підготовчої депутатської групи Верховної Ради IX скликання у четвер, 22 серпня, повідомляє прес-служба партії.

Він зазначив, що підготовча робота мала б бути більш динамічною. "Треба працювати динамічніше. І ми з самого початку пропонували, щоб Верховна Рада розпочала свою роботу вже 20 серпня. Потрібно приймати закони з економічних питань, закони, які просувають Мінський процес і наближають нашу країну до миру. Замість цього зараз продовжуються торги: влада ділить владу між собою. Ми, як опозиція, зацікавлені у прозорому розподілі сфер впливу. І ми вважаємо, що контрольні функції мають бути в руках опозиції", – сказав політик.

За його словами, розподіл керівних посад у парламентських комітетах відбувається несправедливо. "В нинішньому парламенті від "Слуги народу" обрано 60% депутатів. При цьому "Слуга народу" претендує на 21 комітет з 23 – це не 60%, і навіть не 80%. Вони винайшли таку формулу розрахунків: абсолютно всі посади в комітетах беруться за 100%. Тобто ототожнюється, наприклад, посада голови Бюджетного комітету і секретаря Комітету зі спорту, і далі розпочинається розподіл – це несправедливо", – підкреслив Сергій Льовочкін.

""Опозиційна платформа – За життя" заявила, що вона буде в опозиції в нинішньому парламенті. Ми найбільша опозиційна фракція. Комітети з питань Донбасу, з питань свободи слова, з питань Регламенту, з питань соціальної політики – мають контролювати владу, і всі вони, безперечно, мають очолюватися представниками опозиції. Тому абсолютно логічним виглядає те, що ми хочемо бачити ці комітети у сфері своєї відповідальності для того, щоб контролювати владу, підвищувати соціальні стандарти, наближати мир і захищати свободу слова", – зазначив парламентарій.

Також Сергій Льовочкін наголосив на тому, що представник опозиції має отримати місце в президії Верховної Ради. "Представник "Опозиційної платформи – За життя" має бути обраний на посаду віце-спікера. Це було б логічно, адже за нас проголосувала найбільша кількість виборців після "Слуги народу", – резюмував він.