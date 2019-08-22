Бізнес-омбудсменом призначили екс-мера Варшави Свєнчіцкі

Кабінет Міністрів затвердив призначення бізнес-омбудсменом колишнього мера Варшави (Польща), депутата Сейму (парламенту) Польщі Марчіна Свєнчіцкі.\r\nПро це йдеться в розпорядженні № 652 від 21 серпня, передають Українські Новини.\r\nКабмін затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня про обрання Свєнчіцкі бізнес-омбудсменом.\r\nЦе розпорядження набирає чинності з 12 жовтня.\r\nСвєнчіцкі також був міністром міжнародних економічних відносин в уряді Тадеуша Мазовецького.\r\nРаніше в Україні запрацював офіс бізнес-омбудсмена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в грудні 2014 року Кабмін призначив бізнес-омбудсменом колишнього комісара Європейського Союзу з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдаса Шемету.\r\nНа початку 2019 року Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався в травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.