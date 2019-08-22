Бізнес-омбудсменом призначили екс-мера Варшави Свєнчіцкі

Кабінет Міністрів затвердив призначення бізнес-омбудсменом колишнього мера Варшави (Польща), депутата Сейму (парламенту) Польщі Марчіна Свєнчіцкі.

Про це йдеться в розпорядженні № 652 від 21 серпня, передають Українські Новини.

Кабмін затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня про обрання Свєнчіцкі бізнес-омбудсменом.

Це розпорядження набирає чинності з 12 жовтня.

Свєнчіцкі також був міністром міжнародних економічних відносин в уряді Тадеуша Мазовецького.

Раніше в Україні запрацював офіс бізнес-омбудсмена.

Як повідомляли Українські Новини, в грудні 2014 року Кабмін призначив бізнес-омбудсменом колишнього комісара Європейського Союзу з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдаса Шемету.

На початку 2019 року Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався в травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.