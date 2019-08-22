Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС, - керівництво "Донбасенерго"

Можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтовій Миколаївки залишаться без опалення. Про це заявив комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов з приводу ініціативи Офісу президента змінити цінові обмеження (price caps) на ринку "на добу вперед" і внутрисуточном ринку.

"Вважаємо неприпустимим впровадження таких цінових обмежень на ринку, так як це знизить ціну електроенергії для виробників на 14%, що поставить під сумнів подальше існування теплової генерації в Україні. Зазначені ініціативи приведуть до повного занепаду Слов'янської ТЕС і інших теплових електростанцій України, дефіциту потужності в енергосистемі з відповідними тяжкими наслідками для всієї країни", - повідомляється позиція керівництва компанії на офіційному сайті ПАТ "Донбасенерго". Керівництво компанії підкреслює, що в разі прийняття змін до price caps виробництво електроенергії Слов'янської ТЕС стане збитковим, так як антрацит, на якому працює станція, з-за відсутності його видобутку на контрольованій території України повністю імпортується, а нові ціни ринку електроенергії не зможуть покривати витрати на її виробництво. У підсумку ТЕС змушена буде зупинити свою роботу.

"Собівартість електроенергії Слов'янської ТЕС становить близько 1700 грн/МВт*год, а ціни на ринку після введення нових price caps складуть близько 1446 грн/МВт*год. Виходить, що Компанія буде отримувати близько 254 грн збитків на кожен МВт*год відпущеної електроенергії", - йдеться в повідомленні.

У компанії констатують, що внаслідок вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС 15 тисяч жителів прифронтового міста Миколаївка залишаться взимку без опалення, а енергосистема України втратить 750 МВт потужності. І закликають керівництво країни не допустити розвитку ситуації за таким сценарієм.

Нагадаємо, раніше представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що в команді президента вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку эелектроэнергии, так звані ргісе caps: нічну підвищити ціну на 10%, а денну знизити на 15-20%. Що, за його словами, може дати 9% зниження тарифу для кінцевого споживача.

Новий ринок електроенергії запущений в Україні з 1 липня 2019 року згідно з законом "Про ринок електричної енергії".