підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 серпня 2019, четвер, 16:49 12
Суспільство 2019-08-22T16:49:20+03:00
Українські Новини
Не оцінили жарт: Власник похоронного бюро в Черкасах оголосив про знижки для євреїв і отримав кримінальну спра

Не оцінили жарт: Власник похоронного бюро в Черкасах оголосив про знижки для євреїв і отримав кримінальну справу

Щорічно євреї-хасиди прибувають в Черкаську область для святкування Рош а-Шана. Фото: Радіо Свобода
Щорічно євреї-хасиди прибувають в Черкаську область для святкування Рош а-Шана. Фото: Радіо Свобода

Поліція відкрила кримінальне провадження проти власника похоронного бюро, який оголосив про знижки для клієнтів-євреїв в Черкасах.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що в червні поточного року Служба безпеки України передала місцевій прокуратурі та поліції матеріали, що свідчать про можливе скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності та релігійних переконань) Кримінального кодексу.

"...власник магазину ритуальних послуг під назвою "Пам'ятники", розташованого по вул. Шевченка, 110 в м. Черкаси, причетний до скоєння кримінального злочину, зокрема, при вході в зазначену будівлю розміщені написи "євреям*3", "євреям -знижки" і "вальцману -90%". У зв'язку з чим, в діях останнього вбачаються ознаки злочину", - сказано в матеріалах справи.

Слідчий відділ Головного управління Нацполіції в Черкаській області відкрив справу за даним фактом.

30 липня суд за клопотанням поліції призначив судово-лінгвістичну експертизу.

Експертиза повинна встановити, чи представлені на дослідження матеріали свідчать про порушення рівноправності громадян або пропагують приниження національної честі та гідності.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовився відновити на посаді консула в Гамбурзі (Німеччина) Василя Марущинца, який у травні 2018 року був звільнений Міністерством закордонних справ за антисемітські публікації в соціальній мережі Facebook.

Більше новин про: Антисемітизм євреї

Архів
Новини
Зниклий раніше безвісти співробітник консульства Британії звинувачується в залученні до проституції 16:51
Щорічно євреї-хасиди прибувають в Черкаську область для святкування Рош а-Шана. Фото: Радіо Свобода
Не оцінили жарт: Власник похоронного бюро в Черкасах оголосив про знижки для євреїв і отримав кримінальну справу 16:49
Експерт з "Слідство ведуть екстрасенси" відмовився від мандата "Слуги народу" і замість нього до парламенту пройде Хоменко з "Кварталу 95" 16:39
У Кремлі підтвердили контакти з обміну полоненими з Україною 16:23
Відсутність рішення Кабміну про зниження ціни газу для Луганської ТЕС поставить під загрозу енергопостачання області, - Сурай 16:05
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
Вода і водовідведення можуть подорожчати для киян: "Київводоканал" хоче підвищити тариф 09:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok