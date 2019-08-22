Не оцінили жарт: Власник похоронного бюро в Черкасах оголосив про знижки для євреїв і отримав кримінальну спра

Поліція відкрила кримінальне провадження проти власника похоронного бюро, який оголосив про знижки для клієнтів-євреїв в Черкасах.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що в червні поточного року Служба безпеки України передала місцевій прокуратурі та поліції матеріали, що свідчать про можливе скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності та релігійних переконань) Кримінального кодексу.

"...власник магазину ритуальних послуг під назвою "Пам'ятники", розташованого по вул. Шевченка, 110 в м. Черкаси, причетний до скоєння кримінального злочину, зокрема, при вході в зазначену будівлю розміщені написи "євреям*3", "євреям -знижки" і "вальцману -90%". У зв'язку з чим, в діях останнього вбачаються ознаки злочину", - сказано в матеріалах справи.

Слідчий відділ Головного управління Нацполіції в Черкаській області відкрив справу за даним фактом.

30 липня суд за клопотанням поліції призначив судово-лінгвістичну експертизу.

Експертиза повинна встановити, чи представлені на дослідження матеріали свідчать про порушення рівноправності громадян або пропагують приниження національної честі та гідності.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовився відновити на посаді консула в Гамбурзі (Німеччина) Василя Марущинца, який у травні 2018 року був звільнений Міністерством закордонних справ за антисемітські публікації в соціальній мережі Facebook.