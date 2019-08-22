Відсутність рішення Кабміну про зниження ціни газу для Луганської ТЕС поставить під загрозу енергопостачання області, - Сурай

Кабмін спочатку прийняв рішення про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, що дозволило б області забезпечити стабільне енергозабезпечення. Але через день з'явилася інформація, що Кабмін ініціював скасування спеціальної ціни на газ, а значить, область знову під загрозою відключень електроенергії. Про це повідомив директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай.

"У нас сьогодні є ризик зупинки Луганської ТЕС. Те, що зниження ціни на газ для станції може не бути - це рішення нам зовсім незрозуміле. Якщо зниження ціни для станції не буде, то у нас в області є проблема стабільності енергопостачання, загроза енергобезпеці", - зазначив Віталій Сурай.

За його словами, щоб стабілізувати ситуацію в області, необхідно терміново будувати лінію електропередач у Луганській області. Зокрема, йдеться про будівництво підстанції Кремінна.

"Справді потрібно. З 2017 року область отримує живлення по одній лінії – від міста Щастя. Лінію потрібно проводити нову. Є прийнята і затверджена урядом інвестпрограма "Укренерго" на будівництво Кремінної підстанції. Було багато питань з твердженням всієї документації, з виділенням земельних ділянок. Підстанція будується, обладнання закуплено... За прогнозами "Укренерго", станція добудується в травні 2020 року. А до цього ми залишаємося на одній станції і однієї лінії без зв'язку з енергомережами України", - зазначив Віталій Сурай.

Віталій Сурай наголосив, що необхідно також вирішувати питання з будівництвом залізниці, що дозволить постачати на Луганську ТЕС вугілля. "У нас потрібно близько 40 км побудувати, але немає навіть проекту. Губернатор поставив вирішити це питання, але ми всі розуміємо, що за місяць це питання ніяк не вирішиться", - повідомив Віталій Сурай.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України 14 серпня ухвалив рішення про зниження вартості газу для Луганської ТЕС через надзвичайну ситуацію. Але на наступний день Кабмін ініціював інше рішення - про забезпечення Луганської ТЕС енергоносіями без застосування спеціальної регульованої ціни на газ.

Нагадаємо, з 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну. У зв'язку з тим, що собівартість виробництва газу не покривається поточними цінами на електроенергію, влада Луганщини звернулися до Кабміну встановити спеціальну ціну на газ для Луганської ТЕС до відновлення постачань вугілля.