У держави заберуть 18 млрд гривень і віддадуть Коломойському, - екс-глава НКРЕКП

Знизити ціни на електроенергію для непобутових споживачів внаслідок зміни ПСО – це віддати гроші державних компаній Коломойському. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву, що зниження цін на електроенергію для непобутових споживачів поверне в економіку 18 млрд грн. на рік.



"Представник Коломойського при Уряді заявив: "Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 млрд.грн". Що приховав він в цій заяві?

Вказані 18 млрд забирають у державних компаній, а ось зниження цін на електроенергію отримує його "роботодавець" - майже 30% промислового споживання група Приват. Хоче змусити ще й приватні компанії субсидувати Приват (по прикладу державних)", - написав Дмитро Вовк.



На думку екс-голови НКРЕКП цим рішенням Ігорю Коломойському фактично віддадуть 18 млрд грн. замість того, щоб інвестувати їх в економіку. "Забрали в держави 18 млрд грн та віддали Коломойському, а не економіці", - констатував Вовк.



Нагадаємо, 21 серпня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії, яке дасть можливість від 1-го вересня знизити вартість електроенергії для непобутових споживачів. Згідно з рішенням уряду, 35% електроенергії, що виробляє підприємство "Укргідроенерго", продаватиметься за спецзобов'язаннями, замість 20% як раніше. Це дасть змогу знизити ціну на електроенергію на 21 копійку за кіловат-годину.



Представник президента в уряді 22 серпня заявив, що внесені Кабінетом Міністрів зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань дозволять знизити ціни на електроенергію для непобутових споживачів на 10-11% з 1 вересня і повертають в економіку близько 18 млрд грн на рік.