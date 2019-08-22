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22 серпня 2019, четвер, 15:43 346
Економіка 2019-08-22T17:09:14+03:00
Українські Новини
У держави заберуть 18 млрд гривень і віддадуть Коломойському, - екс-глава НКРЕКП

У держави заберуть 18 млрд гривень і віддадуть Коломойському, - екс-глава НКРЕКП

Знизити ціни на електроенергію для непобутових споживачів внаслідок зміни ПСО – це віддати гроші державних компаній Коломойському. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву, що зниження цін на електроенергію для непобутових споживачів поверне в економіку 18 млрд грн. на рік.

 
"Представник Коломойського при Уряді заявив: "Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 млрд.грн". Що приховав він в цій заяві?
Вказані 18 млрд забирають у державних компаній, а ось зниження цін на електроенергію отримує його "роботодавець" - майже 30% промислового споживання група Приват. Хоче змусити ще й приватні компанії субсидувати Приват (по прикладу державних)", - написав Дмитро Вовк.
 
На думку екс-голови НКРЕКП цим рішенням Ігорю Коломойському фактично віддадуть 18 млрд грн. замість того, щоб інвестувати їх в економіку. "Забрали в держави 18 млрд грн та віддали Коломойському, а не економіці", - констатував Вовк.
 
Нагадаємо, 21 серпня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії, яке дасть можливість від 1-го вересня знизити вартість електроенергії для непобутових споживачів. Згідно з рішенням уряду, 35% електроенергії, що виробляє підприємство "Укргідроенерго", продаватиметься за спецзобов'язаннями, замість 20% як раніше. Це дасть змогу знизити ціну на електроенергію на 21 копійку за кіловат-годину.
 
Представник президента в уряді 22 серпня заявив, що внесені Кабінетом Міністрів зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань дозволять  знизити ціни на електроенергію для непобутових споживачів на 10-11% з 1 вересня і повертають в економіку близько 18 млрд грн на рік.

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