Нардеп Шахов написав гнівного листа Президентові про шахтарів

Народний депутат України Сергій Шахов направив Президенту відкрите звернення з вимогою терміново втрутитися в ситуацію з систематичними аваріями і заборгованостями по зарплатах шахтарів. На його думку, тільки Володимир Зеленський може зрушити проблему з мертвої точки.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.



"Загроза затоплень нависла над усіма шахтами Луганська та Первомайська. Це результат поломок застарілого обладнання, яке загрожує життю сотень шахтарів і несе пряму загрозу отруєння річки Сіверський Донець, яка постачає воду для півтора мільйона громадян", - написав Шахов.



Також він акцентував на необхідності термінового погашення заборгованості по заробітним платам шахтарів.



"Напередодні свого професійного свята наші шахтарі приречені голодувати через тримісячної заборгованості і без цього маленьких зарплат. Сьогодні Україна заборгувала працівникам держшахт майже мільярд гривень, це третина державних боргів по зарплатах. Я не кажу вже про те, що варто було б дати премії гірникам до професійного свята. Але замість цього, уряд "відмахується" дрібними подачками і порожніми обіцянками", - йдеться в тексті звернення.



На думку Шахова, в країні назріває соціальний криза, він нагадав про акції протесту шахтарів з перекриттям доріг у Луганській і Донецькій областях, а також запевнив, що шахтарі готові йти пікетом на Київ. На думку народного обранця, Україна не має морального права святкувати незалежність, поки не буде погашено борг перед шахтарями.



"Шахтар – це найскладніша професія. Це люди, які не шкодують свого здоров'я, а іноді й життя, на їх плечах тримається економіка нашої країни. Україна повинна шахтарям не тільки законні зарплати. У нас немає морального права святкувати День Незалежності, поки гірники голодують. Донбас потребує Вашої уваги і підтримки", - написав Шахов.



Нагадаємо, експерти називають перемогу Сергія Шахова на виборах депутатів Верховної Ради феноменом для України. Всупереч лідерства президентської партії "Слуга Народу" в усіх регіонах країни, безпартійному Шахову вдалося не тільки переобратися по 114 округу, але і провести в парламент команду своїх однодумців по мажоритарних округах Луганської області.