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22 серпня 2019, четвер, 13:59 368
Економіка 2019-08-22T14:39:09+03:00
Українські Новини
Шостий апеляційний суд не захотів визнати безпідставним рішення Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укрене

Шостий апеляційний суд не захотів визнати безпідставним рішення Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго"

Шостий адміністративний апеляційний суд 21 серпня не задовольнив апеляцію і залишив в силі рішення Окружного адмінсуду Києва, який в липні призупинив дію постанови НКРЕКП про тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.

Апеляційна скарга в Шостий адміністративний апеляційний суд на зазначене рішення Окружного адмінсуду Києва про забезпечення адміністративного позову була подана Нацкомісією з енергетики (НКРЕКП), ДП "НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець".

Шостий апеляційний суд прийняв дане рішення навіть не дивлячись на доводи ряду компаній сектора зеленої енергетики. Серед них - "Сивашенергопром", яка планує будувати ВЕС потужністю понад 250 МВт в Херсонській області, а також компанії "Акванова Девелопмент" і "Рендж Сарата", які брали кредити на свої проекти в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

На думку експертів енергоринку, відхилення апеляції означає продовження проблем з розрахунками за "зеленим тарифом" з підприємствами ВДЕ, перед якими ще існує заборгованість через рішення Окружного адмінсуду.

Як раніше повідомлялося, за словами голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука, держава зобов'язана вирішити питання своєчасної оплати за "зелену" електроенергію, незважаючи на рішення Окружного адмінсуду. Нагадаємо, раніше Окружний адмінсуд Києва призупинив дію постанов НКРЕКП, якими затверджувався тариф на послуги НЕК "Укренерго" з передачі електроенергії і оперативно-технологічного управління. У цьому тарифі також була закладена компенсація виробникам зеленої електроенергії, що призвело до формування заборгованості перед станціями ВДЕ.

На думку глави компанії "Акванова" Ігоря Тинного, чия компанія приєдналася до позову в якості третьої сторони, рішення Окружного адміністративного суду Києва ведуть до відтоку інвестицій з України.

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