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  • Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості: "Центренерго" допоможе виплатити шахтарям держшахт борги по зарплаті
22 серпня 2019, четвер, 13:55 269
Економіка 2019-08-22T13:55:19+03:00
Українські Новини
Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості: "Центренерго" допоможе виплатити шахтарям держшахт б

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості: "Центренерго" допоможе виплатити шахтарям держшахт борги по зарплаті

Більше 500 млн гривень до кінця тижня планується перерахувати на погашення заборгованості по заробітній платі шахтарів державних підприємств. З них 250 млн грн бюджетних коштів виділить уряд, ще 260 млн грн авансом в екстреному порядку перерахує ПАТ "Центренерго". Про це в коментарі "РБК - Україна" повідомив заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун.

За його словами, Кабінет міністрів 14 серпня прийняв рішення про перерозподіл коштів між рядом бюджетних програм і виділення грошей з резервного фонду Кабміну на поворотній основі.

"Ці гроші повинні бути перераховані сьогодні-завтра. Ще 260 млн перерахує "Центренерго". Керівництво підприємства з порозумінням поставилися до ситуації, пішли на зустріч і авансом в екстреному порядку перерахують гроші за майбутню вугільну продукцію, згідно тим прямими договорами, які раніше були укладені. Енергетики в цій ситуації підставили нам плече і врятували становище, в якому опинилися шахтарі держшахт", - сказав Корзун.

Він пояснив, що ситуація із заборгованістю по зарплаті склалася через те, що попередній парламент на своєму останньому засіданні не проголосував за виділення коштів у розмірі майже 1 млрд гривень на програму підтримки вугільної промисловості.

Нагадаємо, станом на 12 серпня, згідно з даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, заборгованість по зарплаті перед шахтарями становила 923,4 млн гривень. Вчора на своїй сторінці в Facebook Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що, якщо Кабмін не забезпечить виплату всіх засобів до Дня шахтаря, 29 вересня, шахтарі організовують під Верховною Радою акцію протесту.
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