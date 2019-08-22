Найдешевший варіант покупки вугілля – за формулою "Роттердам+" - Іван Плачков

Формула Роттердам+ дає найнижчу ціну вугілля на сьогодні. Про це заявив Глава Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива і енергетики Іван Плачков.

На думку експерта, зараз потрібно оперативно закуповувати вугілля, і найбільш дешевий варіант на даний момент – за формулою "Роттердам+". Плачков зазначив, що до такого ж висновку прийшли учасники наради у президента з питань енергетики та підготовки до опалювального сезону. "На електростанціях вугілля немає. Якщо минулого року було 1,5 мільйону, зараз 700 тисяч. І як ми будемо входити в зиму, важко собі уявити", - повідомив Плачков.

"Зараз треба фрахтувати вугілля. Це треба або в Колумбії, я не знаю, в Південній Африці, в Америці купувати. А те, що на останній нараді сказали: знижуйте тарифи і закуповуйте вугілля, забезпечте склади, - це дві несумісні директиви, так не буває", - вважає Плачков.

Нагадаємо, раніше Іван Плачков прогнозував, що дії НАБУ у справі "Роттердам+" можуть призвести до виникнення в країні дефіциту вугілля і кризи в енергогалузі.

Енергоексперт Юрій Корольчук, коментуючи нараду за участю президента Володимира Зеленського на тему функціонування нової моделі енергоринку, заявив, що вугілля за ціною, розрахованою за формулою "Роттердам+", дешевше імпортного вугілля з ПАР, США або Колумбії.

Експерт Кирило Сазонов вважає, що новому уряду доведеться повернутися до формули "Роттердам+", оскільки закуповувати за нею вугілля дешевше.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016. Згідно неї, вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилася.