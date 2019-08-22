"Слуга двох господарів": Суд засудив до 5 років в'язниці українського військового, що розміновував позиції для

Суд засудив до 5 років позбавлення волі колишнього військовослужбовця батальйону "Київська Русь" Збройних сил, що розміновув за гроші позиції для бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Підсудний - житель Фастова Київської області, інвалід 2-й групи, який в 2016 році був засуджений до умовного терміну за грабіж і зберігання наркотиків.

При цьому з серпня по листопад 2014 2015 року він добровільно служив у батальйоні "Київська Русь" в якості сапера.

"Під час перебування в м. Дебальцеве Донецької області, останні (підсудний і його товариш по службі) брали активну участь у розмінуванні протипіхотних мін на території, підконтрольній незаконним збройним формуванням так званих «ДНР/ЛНР», за що вони отримували грошові кошти, які надавалися їм нарочно від бойовиків", - сказано в матеріалах справи.

Також правоохоронці встановили, що підсудний після демобілізації та прибуття до місця проживання хвалився тим, що прихованим шляхом зміг перевезти з району проведення АТО бойову вогнепальну зброю і бойові гранати.

У квітні 2017 року в квартирі обвинуваченого був проведений обшук і виявлений корпус гранати Ф-1 і пакунок з канабісом.

Сам екс-військовий заявляє, що гранату і наркотики йому підкинули співробітники Служби безпеки України.

За його словами, співробітники СБУ тиснули на нього і вимагали дати свідчення проти його командира батальйону.

Суд вирішив, що ці заяви не знайшли підтвердження в ході судового процесу.

У підсумку суд 14 серпня поточного року засудив екс-сапера до 5 років і 1 місяця в'язниці і постановив негайно взяти його під варту.

Як повідомляли Українські Новини, Голопристанський районний суд Херсонської області 4 липня засудив до 8 років позбавлення волі жителя Луганської області за участь в незаконному збройному формуванні "Батальйон "Сомалі" самопроголошеної "Донецької народної республіки".