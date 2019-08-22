Коломойський здійснює тиск через справу "Роттердам +", щоб отримати пільгові умови для свого бізнесу, - Дмитро Вовк

Формула "Роттердам+" - це ринковий підхід до ціноутворення, який не подобається Коломойському, що звик мати пільгові тарифи на електроенергію для свого бізнесу та домагається отримати їх знов. Про це заявив екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк в ефірі Прямого каналу.



"Це (формула Роттердам+ - ред.) абсолютно прозорий ринковий підхід до ціноутворення, законний. Але він не подобається деяким людям, які звикли до отримання собі пільгових умов. Наприклад, Ігор Валерійович Коломойський. Ось вся суть. Якщо хтось намагається видумати велосипед, я раджу цього не робити, завжди користуватися ринковими підходами як надійний запобіжник до будь-яких кризових ситуацій, особливо в такій важливій сфері як енергетика", - заявив Вовк.



Він нагадав, що олігарх вже не вперше здійснює тиск, зокрема на членів НКРЕКП, щоб домогтись пільгових тарифів на електроенергію для своїх підприємств. Так, у 2013-2014 Коломойський, завдяки отриманим пільгам на тарифи для феросплавних заводів, зекономив 2,5 мільярди гривень. Пізніше до засобів тиску він підключив медійний ресурс та певних осіб з антикорупційних органів.



"Тиск він здійснює для того, щоб отримати для себе пільгові умови на електроенергію. Він це робить не вперше. Він це робив і в 2013-2014 році, ще при владі Януковича. В цей період він отримав собі майже 2,5 мільярда гривень пільгову економію на електричну енергію зовсім по іншому курсу, ніж зараз. В 2015-2016 році цей тиск продовжився вже на мене власне. Він був невдалий. Тому підключився медійний тиск, а згодом з'явився медійно-юридичний пузир або бульбашка від НАБУ та САП", - повідомив Вовк.



Екс-голова НКРЕКП також звернув увагу, що найбільш активний в публічному полі критик формули "Роттердам+" Андрій Герус, наполягає виключно на зниженні цін на електроенергію для промисловості, тобто лобіює інтереси великих споживачів електроенергії.



"Мабуть, треба спитати представника президента в уряді пана Геруса, які всі останні три роки піарився на темі "Роттердам+" і займався зниженням тарифів в лапках для промисловості, чому він не думає про населення. Хай пояснить, які очікування по рівню тарифів для населення", - зазначив Вовк.



Нагадаємо, 24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк. 20 серпня 2019 року суд відмовив у клопотанні НАБУ та не погодився брати під варту Д.Вовка.



Методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як формула "Роттердам +") було затверджено НКРЕКП 3 березня 2016. Відповідно до неї, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.



Обґрунтованість формули “Роттердам +” підтвердили Європейська асоціація вугілля та лігніту (EURACOAL) і Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.